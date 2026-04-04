



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Vedenpuhdistamoon tunkeuduttiin – video levisi somessa | MTV Uutiset

Murto vedenpuhdistamoon tulkittiin hybridisodankäynniksi – tuomiolle joutuikin seikkailua halunnut teinipoika 0:52 Katso videolta, millaisen keikan nuorukainen teki vedenpuhdistamoon. Video oli oikeudessa todisteena rikoksesta. Julkaistu 04.04.2026 06:30 Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Nuorisoporukan seikkailu rakenteilla olleeseen vedenpuhdistamoon aiheutti huolen hybridisodankäynnistä. Nuori mies tuomittiin kahdesta julkisrauhan rikkomisesta hänen tunkeuduttuaan ystäviensä kanssa rakenteilla olleeseen Sulkavuoren keskuspuhdistamoon kesällä 2024. Tekohetkellä 17-vuotias nuorukainen oli tovereineen kiivennyt aidan sisäpuolelle, työntänyt väliaikaisen oven auki ja mennyt sisälle puhdistamoon. Sisällä kiertäessään seurue oli ottanut kuvia ja videoita, joita oli jaettu myöhemmin sosiaalisessa mediassa. Lue myös: KRP tutkii: Kaksi murtoa ja yksi hälytys vesihuollon kohteisiin Pirkanmaalla – "Ovesta murtauduttiin läpi väkivalloin" Vesilaitoksella pohdittiin, onko "jotain isompaa taustalla" Poliisin esitutkintamateriaalin mukaan murto oli havaittu jo tuoreeltaan, mutta huolta se alkoi aiheuttaa vasta, kun puhdistamon sisätiloista kuvattu video lähti leviämään sosiaalisessa mediassa. Puhdistamosta vastaavan yrityksen toimitusjohtaja kertoi poliisin esitutkinnassa, että he pyysivät puhdistamon päätoteuttajaa tekemään ilmoituksen poliisille. Tarkoitus oli selvittää, ettei asiassa ole "jotain isompaa taustalla". – Itsessään julkaistussa materiaalissa en näe mitään kriittisiä asioita esillä, toimitusjohtaja arvioi kuulusteluissa. – Videolla ei ole sellaisia yksityiskohtia näkyvillä, jotka olisivat minusta erityisen kriittisiä. Hän kuitenkin pohti, voiko jotain kriittistä kuvamateriaalia olla jätetty julkaisematta verkkoon.

– Mietityttää, onko tässä kuvattu ja luovutettu materiaalia jollekin toiselle taholle, kun miettii maailman tilannetta.

Kuulusteluissa kävi ilmi, että keskusrikospoliisia kiinnostivat erityisesti rakenteilla olevassa vedenpuhdistamossa vierailun ja sieltä otettujen videoiden riskit yhteiskunnalle.

"Minulle tämä on ollut harrastus"

Sosiaaliseen mediaan julkaistu video johdatti poliisin nuoren miehen ovelle, ja tämän luona tehtiin kotietsintä. Pian nuorukainen sai kuulusteluissa kertoa, mitä teki vedenpuhdistamolla.

– Minulle tämä on ollut harrastus, josta olen hakenut osin jännitystä, mutta osa hylätyistä paikoista on ollut myös historiallisesti kiinnostavia ja olen niissä käynyt senkin takia, hän kertoi poliisille kuulusteluissa.

Nuorukainen myönsi käyneensä useampaan otteeseen puhdistuslaitoksessa. Sisällä tiloissa ei ollut rikottu mitään, vaan hän ainoastaan kuvasi paikkoja sosiaalista mediaa varten. Koska ovea ei ollut vielä asennettu, ovikin oli saatu auki vain työntämällä. Hän kuvaili vedenpuhdistamoa isoksi ja vaikuttavaksi paikaksi.

– Paikkojen tutkiminen on itselle jännää ja tuo hyviä fiiliksiä niissä käydä. Paikat ovat myös itselle jollain tapaa merkityksellisiä.

Juttu jatkuu videon alla.

MTV Uutiset kertoi vesilaitoksiin kohdistuneista murroista tiiviisti vuonna 2024.

"En ymmärtänyt aiheuttavani näin isoa juttua"

Vesilaitosten kiinteistöjen koluaminen tuli kuitenkin valittua harrastukseksi huonolla hetkellä. Julkisuudessa keskusteltiin paljon Venäjästä ja sen mahdollisesta vastauksesta Suomen Natoon liittymiselle. Itänaapurin pelättiin esimerkiksi sabotoivan tai ennakollisesti tutkivan Suomen yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria.

Vesilaitoskohteisiin kohdistuneet murrot nousivat erityisesti otsikoihin Pirkanmaalla. Vaikka Sulkavuoren keskuspuhdistamon tapaus ei ollut julkisuudessa, selvitettiin näitä teemoja myös osana sinne tunkeutumisen esitutkintaa.

Nuorukainen kertoi, että toiminnan saama huomio tuli yllätyksenä.

– En ymmärtänyt aiheuttavani näillä asioilla näin isoa juttua tai hankaluuksia, hän kertoi kuulusteluissa.

– Ymmärrän kyllä, että niissä ei ole luvattomasti fiksua käydä. Siitä tulee varmaan kaikenlaisia ajatuksia ihmisille mieleen, kun on noi hybridiuhat ja kaikki. Sitä ei tullut silloin ollenkaan ajateltua, mutta nyt ymmärrän senkin puolen asiasta.

Nuorukaiset eivät viestikeskustelujen perusteella ymmärtäneet, miten vakavasti heidän seikkailunsa otettiin poliisissa.

Kuulusteluissa nuorukainen pahoitteli aiheuttamaansa vaivaa ja harrastuksensa synnyttämää soppaa.

– Kyllä tässä näen sen, ettei tää ole ehkä ihan se kannattavin harrastus ja varmaan mun osalta loppuu tämä.

Vuonna 2006 syntynyt nuorukainen tuomittiin kahdesta julkisrauhan rikkomisesta nuorena henkilönä touko- ja kesäkuussa 2024. Rangaistukseksi hänelle määrättiin 25 päiväsakkoa, joka tämän tuloilla tarkoittaa 200 euron seuraamusta.

Tapauksen tutki keskusrikospoliisi. Tapahtuma-aikaan vuonna 2024 uutisoitiin runsaasti murroista erityisesti Pirkanmaalla alueen vesihuollon laitoksiin.

Murtojen pelättiin liittyvän esimerkiksi Venäjän sabotointitoimintaan tai muuhun hybridisodankäyntiin. Keskusrikospoliisi vastaa myös näiden tapausten tutkinnasta. MTV Uutisten tietojen mukaan näitä muita tutkittuja murtoja ei ole saatu toistaiseksi selvitettyä.

Lue myös:

3:16 Suomessa ensimmäinen vesilaitos käynnistyi Helsingissä vuonna 1876. Miten juomavettä puhdistettiin 150 vuotta sitten? Toimittajamme Pyry-Jukka Peltomäki paikalla Tekniikan museossa.