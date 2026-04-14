Kroatian MM-rallin järjestäjät saivat MTV Urheilun asiantuntijoilta kritiikkiä ratkaisuistaan.

Viikonlopun isoksi puheenaiheeksi nousivat leikkausesteet – tai ennemminkin niiden puute. Kuljettajat oikoivat mutkissa surutta, mikä nosti soraa, kiviä ja mutaa asvaltoidulle reitille. Oikominen aiheutti valtavan määrän rengasrikkoja, kun Hankookin asvalttikumit pettivät turhan kovissa olosuhteissa.

MTV Urheilun asiantuntija, kaksinkertainen maailmanmestarikartturi Jonne Halttunen hämmästeli, ettei Kroatiassa tehty samaa ratkaisua kuin Keski-Euroopan MM-rallissa, jossa leikkausesteet ovat olleet käytössä.

– Siellä se ralli toimi hyvin, ja on edes jossain määrin ajettava. Tässä rallissa on paljon leikattavaa, eikä oikaisuesteitä ole, niin tämä on enemmän soraralli. Se aiheutti kauhean määrän rengasrikkoa, eikä se ole kiva, että ralli ratkaistaan rengasrikoilla, Halttunen kommentoi.