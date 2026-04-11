Toyotan Sami Pajari kärsi rengasrikon Kroatian MM-rallin 14. erikoiskokeella. Pajari oli takaiskun hetkellä kilpailun kärkipaikalla. Suomalainen jäi pätkällä minuutteja kärkiajoista renkaanvaihdon vuoksi.

Pajarin rengasrikko sattui 14. erikoiskokeen alkupuolella. Hän putosi haaverin vuoksi kokonaiskisan kolmanneksi. Hän jäi ek:n kärkiajasta yli kaksi minuuttia.

Kokonaiskisassa suomalainen on nyt kolmantena Takamoto Katsutan ja kärkikuski Thierry Neuville takana. Pajarin ero kärkeen on 1.35,0.

Pajarilta kysyttiin, miten hän kuvailisi erikoiskokeen olosuhteita. Suomalaisen reaktio oli paljonpuhuva. Hän ei sanonut sanaakaan.

Kroatian MM-rallia ajetaan tänään lauantaina vielä kahden erikoiskokeen verran.