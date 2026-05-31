Ensi viikolla näyttää lämpöiseltä ja jopa hellelukemia voidaan päästä Etelä-Suomessa. Myös Lappiin saakka näyttää kartoilla tavanomaista lämpimämmältä.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta sanoo, että hellejakso alkaa torstaina.

– Keskiviikon jälkeen, torstaina, voi tulla helteitä, Pouta sanoo.

Juhannuksen ennuste näyttää lämpimältä tällä hetkellä.

Pouta ennustaa, että sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa mitataan yli 20 asteen lämpötiloja heti, kun aurinko paistaa.

– Hellelukemia voi tulla etelä- ja itäosaan maata, Pouta ennustaa.

Seuraavallakin viikolla on ennusteen mukaan luvassa vähän sateita ja paljon lämpöä.

Entä juhannus?

Juhannusviikon ennuste on vielä epävarma, mutta Pouta väläyttää myös helteen mahdollisuutta sillekin viikolle.

– Todennäköistä on, että sateet jäävät Norjan vuoristoon, Pouta toteaa ja sanoo, että Suomeen voi tulla juhannusviikolla jopa keskimääräistä lämpimämpää säätä.