Jutta Zilliacus oli kuollessaan 100-vuotias.

RKP:n entinen kansanedustaja Jutta Zilliacus on kuollut, kertoo Hufvudstadbladet.

Lehden omaiselta saaman tiedon mukaan Zilliacus kuoli sairaalassa lauantaina 30. toukokuuta. Zilliacus täytti viime heinäkuussa 100 vuotta.

Zilliacus tunnettiin myös kirjailijana ja Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Zilliacus toimi RKP:n kansanedustajana kolme kautta 1970–80-luvuilla. Virolaisten emigranttivanhempien jälkeläinen oli tasa-arvon ja naisten ansiotyön puolestapuhuja.

Zilliacus kirjoitti freelance-toimittajana ja kolumnistina muun muassa Hufvudstadsbladetiin ja Uuteen Suomeen. Hän työskenteli myös televisiossa ja radiossa ja kirjoitti useita omaelämäkerrallisia kirjoja.