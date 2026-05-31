Moni ei ole ehkä kuullutkaan tärkeästä toimenpiteestä kenkäkaupoilla.

Suomalaisten tyypillinen helmasynti kenkiä ostaessa on valita liian pieni pari.

– Ei ole välttämättä tarpeeksi leveystilaa, pituustilaa, saatikka sitten korkeustilaa, jalkaterapeutti Emilia Zenev kertoi Huomenta Suomessa.

Zenevin mukaan on huono idea ostaa kengät vain sillä perusteella, että ne tuntuvat sovitettaessa hyviltä jalassa.

– Ei, kannattaa ottaa pohjallinen pois kengästä, laittaa se lattialle ja sitten ihan astua sen päälle ja oikeasti katsoa, että siellä on pituustilaa ja leveystilaa, Zenev ohjeistaa.

Jalan pitäisi mahtua pohjallisen päälle.

– Reilu liikkumavara on tosi tärkeää, koska kaikilla jalka liikkuu kengässä jonkin verran.

Juoksukengässä kahden sentin liikkumavara ei ole liioiteltu

Tavallisessa arkikengässä riittää noin sentti liikkumavaraa kärkeen, mutta urheilukenkään sitä tarvitaan vielä enemmän.

– Juoksukenkään puolitoista, jopa kaksi senttiä, ei ole periaatteessa mitenkään liioiteltu, koska jalka liikkuu niin paljon ja turpoaakin juostessa, Zenev selittää.