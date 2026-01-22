Mies ei ole vankeusaikanaan syyllistynyt uusiin rikoksiin.

Helsingin hovioikeus on päättänyt vapauttaa murhasta elinkautiseen tuomitun miehen.

Mies murhasi erittäin raa´asti ja julmasti puolisonsa Kylmäkosken Akaassa marraskuussa 2011. Mies oli tekohetkellä 25-vuotias ja puoliso häntä selvästi vanhempi.

Mies löi naista puisella tuolinjalalla päähän ja puukotti tätä keittiöveitsellä 55 kertaa. Teon jälkeen mies irrotti naisen molemmat kädet olkanivelistä veitsellä ja rautasahalla.

Turun hovioikeus tuomitsi miehen vuonna 2013 murhasta ja hautarauhan rikkomisesta elinkautiseen vankeuteen.

Mies toimitti hovioikeudelle syyskuussa 2024 hakemuksen, jossa hän pyysi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Hovioikeus käsitteli hakemusta viime joulukuussa.

Hovioikeuden mukaan ei ole olemassa ilmeisestä vaaraa, että mies vapauduttuaan syyllistyi henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen. Mies on nyt vankilassa ensimmäistä kertaa, eikä hän ole vankeusaikanaan syyllistynyt uusiin rikoksiin.

Miehen vapauttamista ehdonalaiseen vapauteen puoltaa hovioikeuden mukaan rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden eteneminen ja osittainen toteutuminen, viimeaikainen menestyminen avolaitosolosuhteissa sekä pääsääntöisesti onnistuneet poistumisluvat.

Mies on myös osallistunut vankilan työtoimintaan sekä työskennellyt vankilan ulkopuolella. Myös hänen päihdeongelmansa on hallinnassa.

Miehen vankeusaika ei ole sujunut täysin moitteetta, ja se puhuu vapauttamista vastaan. Hän on syyllistynyt useampaan kurinpitorangaistukseen johtaneeseen rikkomukseen, ja lisäksi hänen kaksi aikaisempaa avolaitossijoitustaan on jouduttu päättämään.

Rikosseuraamuslaitos puolsi miehen vapauttamista sen jälkeen, kun vankeusrangaistusta on suoritettu 15 vuotta ja 6 kuukautta. Lisäksi rikosseuraamuslaitos piti perusteltuna, että mies määrättäisiin puolen vuoden valvottuun koevapauteen.

Hovioikeuden päätöksellä mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen toukokuussa 2027. Tätä ennen hän puoli vuotta valvotussa koevapaudessa.