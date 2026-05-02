Poliisi tutkii Tampereella vappumielenosoituksessa sattunutta väkivaltatilannetta.
Hämeenkadulla kulkeneessa mielenosoituksessa tapahtui eilen vappupäivänä poliisin mukaan välikohtaus, jossa usean mielenosoittajan epäillään olleen väkivaltainen yhtä vastamielenosoittajaa kohtaan.
Poliisi on kirjannut tapahtuneesta rikosilmoituksen, jossa asiaa tutkitaan pahoinpitelynä.
Poliisi hyödyntää kansalaisten videoita
Tapahtumasta on levinnyt sosiaalisessa mediassa videoita, jotka ovat poliisin tiedossa. Poliisi hyödyntää videoita esitutkinnassaan.
Lisäksi poliisin tietoon on tullut, että vappukulkueessa oli käytetty soihtua, jolla oli sytytetty palamaan vastamielenosoittajan hallussa ollut banderolli.
Tuosta tilanteesta poliisi on käynnistänyt esitutkinnan, jossa asiaa tutkitaan varomattomana käsittelynä ja lievänä vahingontekona. Rikosnimikkeet saattavat muuttua tutkinnan edetessä.
Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä toimittamaan epäillystä pahoinpitelystä paikan päällä kuvatut videot ja kuvat sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla "Vappupäivä".
Poliisi otti kiinni seitsemän ihmistä
Poliisi otti Tampereella eilen kiinni kaikkiaan seitsemän ihmistä äärioikestolaisen Sinimustan ryhmän Valkoinen vappu -tapahtuman ja vastamielenosoituksen yhteydessä.
Kahdelle kiinniotetuista kirjattiin rikosilmoitus niskoittelusta. Vaarallisen esineen hallussapidosta kirjattiin yksi rikosilmoitus.
Valkoinen vappu- kulkueessa oli poliisin arvion mukaan noin 200 ihmistä.
Paikalla oli myös noin 200 vastamielenosoittajaa.