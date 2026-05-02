Monissa vanhoissa suomalaisissa taloissa tarttuu vaatteisiin haju, joka karkottaa ostajat.
Niin sanottu mummolan haju iskee monen nenään, kun astuu sisään vanhaan rakennukseen.
Hajun taustalla ei suinkaan aina ole home vaan kemiallinen yhdiste nimeltään kloorianisoli.
Pelkästään suhteellinen ilmankosteus riittää vuosikymmenten kuluessa muodostamaan kloorianisolia puutavarassa, joka on aikoinaan käsitelty kloorifenolilla. Kloorifenoli on puunsuoja-aine, jota käytettiin pääsääntöisesti vuosina 1930–1985.
– Tuona aikana on rakennettu lähes puoli miljoonaa loma-asuntoa, pienkiinteistöä, rivitaloa ja niin edelleen, Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja ja rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö huomauttaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Hyvä uutinen on, että tämänhetkisen käsityksen mukaan kloorianisoli ei aiheuta terveyshaittoja.
Huono uutinen on, että sen aiheuttamasta hajusta ei pääse eroon kuin yhdellä tavalla.
– Jos tästä hajusta haluaa eroon lopullisesti, niin se on ämpäriin bensaa ja tulitikut, Rämö sanoo.