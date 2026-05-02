Mummolan haju vaivaa monia suomalaiskoteja | MTV Uutiset

Mummolan haju ei välttämättä ole hometta – tästä on kyse Miksi vanhoissa taloissa haisee homeelta? Miltä kloorianisoli tuoksui toimittajan nenään? Julkaistu 02.05.2026 16:15 Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Monissa vanhoissa suomalaisissa taloissa tarttuu vaatteisiin haju, joka karkottaa ostajat. Niin sanottu mummolan haju iskee monen nenään, kun astuu sisään vanhaan rakennukseen. Hajun taustalla ei suinkaan aina ole home vaan kemiallinen yhdiste nimeltään kloorianisoli. Pelkästään suhteellinen ilmankosteus riittää vuosikymmenten kuluessa muodostamaan kloorianisolia puutavarassa, joka on aikoinaan käsitelty kloorifenolilla. Kloorifenoli on puunsuoja-aine, jota käytettiin pääsääntöisesti vuosina 1930–1985. – Tuona aikana on rakennettu lähes puoli miljoonaa loma-asuntoa, pienkiinteistöä, rivitaloa ja niin edelleen, Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja ja rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö huomauttaa Viiden jälkeen -ohjelmassa. Hyvä uutinen on, että tämänhetkisen käsityksen mukaan kloorianisoli ei aiheuta terveyshaittoja. Huono uutinen on, että sen aiheuttamasta hajusta ei pääse eroon kuin yhdellä tavalla. – Jos tästä hajusta haluaa eroon lopullisesti, niin se on ämpäriin bensaa ja tulitikut, Rämö sanoo. Lue myös: Varomattomuus mökin pihatöissä voi kostautua karmealla tavalla

Asunnon myynti voi vaikeutua

Pinttynyt homemainen haju voi luonnollisesti vaikeuttaa rakennuksen myymistä.

– Kun ilmoittaa hajusta reilusti ostajakandidaatille, niin kyllä nämä kiinteistöt tontteineen voidaan myydä. Useimmiten ostaja sitten hävittää lopullisesti sen "kruunun" ja ottaa tontin ja jalostaa uudelleen asumiskäyttöön, Rämö sanoo.

Rämön mukaan kloorianisoli ei useimmiten tule esille kuntotarkastuksessa, koska siinä ei kirjata aistinvaraisia hajuhavaintoja.

Entä, jos ostaja ei ostotilanteessa tunnista hajua, vaan tajuaa sen vasta jälkikäteen – voiko se olla kaupan purkamisen peruste?

– Suomessa on tällä hetkellä kaksi tapausta, joissa tätä on käsitelty alemmissa tuomioistuimissa. Toinen kauppa purettiin, mutta toista ei. Näillä on sellainen ero, että toisessa tapauksessa tuomioistuin suoritti katselmuksen, toisessa ei – molemmissa oli kyllä mitattu anisoli.

– Jos joutuu prosessiin, se on äärimmäisen pitkä tie.

Homeesta seuraa terveyshaittoja

Rämö huomauttaa, että kloorianisolin läsnäolo ei toisaalta poissulje myöskään homevauriota. Home, toisin kuin kloorianisoli, on terveyshaitta.

– Jos haluaa selvittää, onko kyse homeista vai kloorianisolista, niin kloorianisoli on helpompi mitata.

Mittaaminen tapahtuu ilmasta pienellä pumpulla, joka imee ilmaa Tenax-putkeen. Näyte lähetetään pitoisuuksia mittaavaan laboratorioon.

– Jos siellä ilmenee, että ei ole kysymyksessä kloorianisolit, niin pitää olla iloinen. Rakennus on silloin korjattavissa, Rämö sanoo.

