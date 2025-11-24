Naapurustolle henkirikos Espoon Nöykkiössä tuli suurena järkytyksenä.

Henkirikos tapahtui perjantaina 21. marraskuuta Espoon Nöykkiössä epäillyn asunnossa. Poliisi sai hälytyksen asuntoon varhain perjantaiaamuna kello 6.45.

Hätäkeskus sai kaksi puhelua tapahtuneesta. Yhden puheluista soitti epäillyn naisystävä, toisen hälytyksen teki ulkopuolinen henkilö. Tehtävälle lähti useiden poliisipartioiden lisäksi ensihoidon yksiköitä.

Perillä poliiseille ja pelastushenkilökunnalle selvisi, että 19-vuotiasta nuorta miestä oli puukotettu kymmenillä teräaseen iskuilla asunnossa. Uhri kuoli tapahtumapaikalle.

Naapurit ovat syvästi järkyttyneitä ja ihmeissään henkirikoksesta.

– Olemme ihmetelleet, miksi kukaan naapureista ei kuullut mitään ääniä perjantaiaamuna, kun teko tapahtui. Olemme keskustelleet asiasta naapureiden kesken ja olemme erittäin järkyttyneitä, yksi naapureista kertoo MTV Uutisille.

Hän kertoo asuntojen välillä olevan hyvä äänieristys, mutta epäselvää on, onko se syynä havaintojen vähyyteen vai onko henkirikos ollut nopea ja hiljainen. Poliisi on aiemmin arvellut, että varhain aamulla tehty erityisen raaka ja julma rikos olisi kestänyt joitain minuutteja.