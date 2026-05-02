Roosa on mukana Love Island Suomi -ohjelmassa.

Yksi Love Island Suomi -ohjelman saarelaisista on Roosa, 24, Jyväskylästä. Roosa on työskennellyt useamman kuukauden ajan yrittäjänä ja hän tekee digimarkkinointia.

Roosa on ollut sinkkuna vajaan vuoden ennen ohjelman kuvauksia.

– Seurustelimme pari vuotta. Se päättyi siihen, kun ehkä näimme maailman vähän liian eri tavalla ja ei ehkä elämänkatsomus ja arvot kohdanneet, Roosa kertoi MTV:n haastattelussa ennen ohjelman kuvauksia.

Roosa toivoo, että tulevalla kumppanilla arvomaailma ja näkemykset kohtaavat.

– Sellainen välittävä kumppani, jonka kanssa love language mätsäisi. Lisäksi tunneälykäs ja kunnioittava. Myös sellainen hauska ja rento tyyppi, joka pystyy vähän heittämään sarkastista vitsiä minun kanssani.

Roosa kiinnittää huomionsa pitkiin miehiin.

– Olen itse lyhyehkö ja haluaisin, että hän olisi minua huomattavasti pidempi. Ei nyt sillein mitään rajaa, mutta sellainen 180 senttinen, Roosa naurahtaa.

– Tykkään, että miehellä on tummat hiukset ja vihreät silmät. Nyt olen ollut, että ne tummat hiukset eivät ole ihan absoluuttiset. Kyllä vaaleatkin menevät.