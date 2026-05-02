Espoossa Tiellä 1 on tapahtunut viiden auton ketjukolari.
Ykköstiellä Turunväylällä Espoossa tapahtui tänään lauantaina iltapäivällä puoli kolmen jälkeen liikenneonnettomuus, pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan.
Fintrafficin Tieliikennekeskuksen mukaan kolari sattui Kehä II:n liittymän ja Tuomarilan liittymän välillä.
MTV Uutisten toimittajan mukaan paikalla oli paljon viranomaisia ja muun muassa lääkärihelikopteri Mediheli.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan ketjukolarissa oli osallisena viisi autoa. Kaikkiaan kahdeksan ihmistä toimitettiin sairaalaan tarkastettavaksi.
Onnettomuus aiheutti merkittävää liikennehaittaa, mutta vähän ennen kello neljää tilanne oli pelastuslaitoksen mukaan ohi ja tie avattu muulle liikenteelle.
0:55
