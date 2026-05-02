Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kaatoi Sveitsin EHT-ottelussa maalein 5–3. Leijonat oli väkevä etenkin kaksi erää.
Leijonat johti Sveitsiä kahden erän jälkeen 5–1.
Jo avauserässä Leijonat paineli kahden maalin karkumatkalle Patrik Puistolan ja Aku Rädyn osumilla.
Toisessa erässä höökiä tuli lisää kolmen maalin voimin, kihauttajina Sami Päivärinta, Valtteri Ojantakanen ja ylivoimalla onnistunut Janne Kuokkanen. Sveitsi onnistui erän viime minuuteilla kavennuksessa Ken Jägerin survomalla ylivoimatäppäyksellä.
Ensimmäisen Leijona-maalinsa viimeistelleet Päivärinta ja Ojantakanen nappasivat kumpikin tehot 1+1.
Kolmannen periodin alussa Sveitsi nakkasi kahdesti kiekon Emil Larmin taakse, mutta mitään huippukiriä se ei saanut aikaan.
Matsi pelattiin Tshekissä Ceske Budejovicessa.
Suomi taipui torstaina turnauksen avausottelussaan isäntämaa Tshekille 2–3.
