Hääjärjestelyihin kannattaa varata tarpeeksi aikaa ja miettiä juhlien budjetti etukäteen. Pääkaupunkiseudulla suosittuihin juhlatiloihin voi olla useamman vuoden jono.
Kesähäiden unelmapäivä voi kääntyä helposti toiseksi kokopäivätyöksi, kun mielessä pyörivät jatkuvasti budjetit, vieraslistat ja aikataulut. Hääsuunnittelija Eija Holmberg-Lehto antoi vinkit häiden suunnitteluun aikajärjestyksessä Viiden jälkeen -ohjelmassa.
– Heti kun tiedetään, että naimisiin ollaan menossa ja päivä on tiedossa, niin ehdottomasti vaan hommiin, sanoo Holmberg-Lehto.
12 kk (tai aiemmin): kirkko,juhlapaikka, pitopalvelu, tärkeimmät palvelut, save the date 6 kk: kuvaaja, bändi ja muut palvelut viimeistään varaukseen, floristille päivä kalenteriin 4 kk: esteettömyystodistus, vieraslistan viimeiset hionnat 2 kk: kutsut, koristelut ja lahjatoiveiden tarkennus 1 kk: tapaaminen papin kanssa, aikataulutus, koemeikki- ja kampaus
Noin neljä kuukautta ennen häitä ajankohtaiseksi tulevat esimerkiksi esteettömyystodistus sekä vieraslistan viimeistely. Varsinaiset kutsut lähtevät usein noin kaksi kuukautta ennen juhlia ja samalla täsmentyvät koristelut sekä lahjatoiveet.
– Nykypäivänä melkein lähes aina se on se häälahjatili. Se on sinänsä vierasystävällinen vaihtoehto, sanoo Holmberg-Lehto.
Helsinkiläisessä hääpukuliike Vienossa esillä olivat trendit, joissa pitsiä käytetään aiempaa harkitummin ja siluetit muuttuvat.
– Ei ole enää täyspitsimerenneitoa. Jos haluaa pitsiä, se saattaa olla keskittynyt enemmän yläosan alueelle, sanoo hääpukuliike Vienon omistaja Jemina Illukka.
Illukan mukaan olkaimettomat puvut ovat tulossa vahvasti takaisin, ja yksityiskohtia haetaan esimerkiksi 3D-kukista, korsettimaisista rakenteista ja asusteilla muunneltavuudesta. Puvun valinnassa tärkeintä on hänen mukaansa kuitenkin päätösvalta.
– Se, että se on sun valinta. Siihen ei vaikuta äiti, ei anoppi, ei sisko, ei kaaso, sanoo Illukka.
Entä vieläkö ehtii hankkia hääpuvun tälle kesälle?
– Jos sellainen löytyy suoraan rekistä, Illukka sanoo.
Tässä vaiheessa vuotta myös mahdollisilla hääpuvun muokkauksilla tai korjauksilla voi olla kiire.
Häissä stressi ei synny vain isoista päätöksistä, vaan myös loppumetreillä vastaan tulevista käytännön asioista.
– Millä tavalla saadaan tavarat sinne juhlapaikalle, kuka ne sieltä sitten poistaa – logistiikka on ehkä semmoinen, että se tuntuu kaukaiselta, mutta sitten se on kuitenkin asia, joka pitää hoitaa, sanoo Holmberg-Lehto.
Holmberg-Lehdon arvion mukaan sadan hengen häät maksavat pääkaupunkiseudulla keskimäärin noin 20 000 euroa. Jos budjetti kiristyy, hän neuvoo valitsemaan, mihin haluaa panostaa ja tekemään silti budjetin mieluummin hieman yläkanttiin.
