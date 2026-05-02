Melrose Place -saippuasarjasta tuttu näyttelijä Heather Locklear on löytänyt rakkauden.
Melrose Place -tähti Heather Locklear, 64, on löytänyt rinnalleen rakkauden. Locklear seurustelee tätä nykyä näyttelijä Lorenzo Lamasin, 68, kanssa.
Pariskunta tapasi toisensa ensimmäistä kertaa 43 vuotta sitten Playgirl-lehden kansikuvauksissa. Molemmat olivat tuolloin uriensa alussa.
Lorenzo Lamas ja Heather Locklear.
Kaksikko yhdistettiin toisiinsa jo viime vuoden lopulla, mutta he edusti ensimmäistä kertaa yhdessä 26. huhtikuuta.
– Hän on upein nainen, jonka olen ikinä tavannut Lamas hehkutti People-lehden mukaan.
