Rakennusten ja opasteiden töhriminen aiheuttaa päänvaivaa Myllypuron liikuntapuiston kunnossapitäjille.

Myllypuron liikuntapuisto on suurikokoinen virkistysalue Helsingin Myllypurossa.

Alueen liikuntapaikanhoitajan vastuulla on huolehtia alueella olevista kentistä ja Pallomyllyn palloiluhallista. Oman haasteensa alueen kunnossapidolle aiheuttaa rakennusten ja opasteiden sotkeminen.

Liikuntapaikanhoitaja Ari Turunen kertoo MTV Uutisille, että Itä-Helsingin urheilukentillä on esiintynyt paljon töhrimistä ja ilkivaltaa.

– Onhan se niin turhaa. Vuosien aikana paikkoja on töhritty aika paljon ja niitä on yritetty puhdistaa.

Turunen kertoo toimineensa useiden vuosien ajan liikuntapaikanhoitajana. Hän kertoo, että uusia töherryksiä ilmestyy alueelle joka kuukausi.

– Se on todella yleistä. Yhdessä vaiheessa ihmettelimme, että töherryksiä ei ollut ilmestynyt, mutta eipä siitäkään mennyt pitkään, että taas niitä tuli.

Sitkeä ongelma

Yksi alueella oleva töherrys näkyy erityisen räikeästi ja pitkälle: Pallomyllyn palloiluhallin katon harjaosaa on sotkettu jonkinlaisella maalilla.

Katon lappeelle on puolestaan sähelletty isokokoisia kirjaimia.

Turunen kertoo, että kyseiset töhryt ovat olleet kurjistamassa katon ilmettä jo vuoden ajan. Töherryksiä on yritetty puhdistaa, mutta jäljet ovat pysyneet sitkeästi katossa.

– Kyllä se harmittaa, meidän konsteilla voi olla yllättävän hidasta tuo poisto. Jos töherryksiä lähtee poistamaan hankaamalla, niin kyllä menee aikaa.