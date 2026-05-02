Kulotuksesta syttynyt maastopalo levisi hallitsemattomasti Kärsämäellä tänään.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo tänään Kärsämäellä sattuneesta rakennuspalosta, joka oli saanut alkunsa kulotuksesta.
Tyhjillään olevan omakotitalon pihapiirissä oli kulotettu ja tuli pääsi leviämään kuivaa heinää pitkin piharakennukseen, henkilöautoon, omakotitalon ulkovuoreen ja lopulta metsään.
Pelastuslaitos on sammuttanut palon kokonaan.
Henkilöauto tuhoutui palossa ja molemmat rakennukset saivat ulkovuoreensa palovahinkoja. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että maastopalon pinta-ala jäi noin hehtaariin. Pelastuslaitos joutui sulkemaan Kajaanintiellä toisen ajokaistan sammutustoimien ajaksi ja ohjasi liikennettä paikalla.
Ensihoito tarkasti yhden ihmisen voinnin sammutustoimien aikana. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa maastopalovaroitus. Maastopalovaroituksen aikana ei saa kulottaa eikä tehdä muutakaan avotulta.