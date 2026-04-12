Henkirikos koveni murhaksi.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Ahti Tapani Kvistin, 29, entisen naisystävänsä murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautiseen vankeuteen.

Syyttäjä vaati hänelle tuomiota taposta, mutta oikeus katsoi teon murhaksi.

Kvisti pahoinpiteli ja raiskasi entisen naisystävänsä asunnollaan 8.-9. lokakuuta 2025 Oulussa.

Nainen sai pahoinpitelystä luunmurtumia sekä vaikea-asteisen aivovamman. Pahoinpitelyn jälkeen Kvist raiskasi tajuttoman naisen.

Nainen kuoli vammoihinsa sairaalassa 13. lokakuuta.

"Kohta lähtee henki"

Pariskunta oli eronnut kesällä 2025. Suhde oli ollut väkivaltainen. Todistajien mukaan nainen pelkäsi ex-miesystäväänsä.

Tekoa edeltävänä päivänä 7. lokakuuta uhrin äiti oli viettänyt aikaa tyttärensä asunnolla tarkoituksenaan rauhoitella tätä. Äidin mukaan tyttären käytös ei ollut tavanomaista, ja hän hoki toistuvasti, ettei hänellä ollut "mitään suojausta".

Samana iltana, kun äiti oli juuri päässyt kotiinsa, hän sai tyttäreltään viestin "kohta lähtee henki".

Nainen oli myös lähettänyt ystävälleen viestejä, joissa hän oli kertonut jonkun uhkaavan häntä ja kuoleman pelottavan. Ystävälle jäi viesteistä käsitys, että nainen oli menossa selvittämään jotain asiaa. Nainen oli myös pyytänyt ystäväänsä soittamaan poliisit tarvittaessa.

Nainen lähti yöllä taksilla 8. lokakuuta entisen miesystävänsä asunnolle Kaukovainiolle.

Oikeudessa Kvist kiisti syytteet sekä taposta että törkeästä raiskauksesta. Hänen mukaansa entinen naisystävä tuli hänen luokseen omasta pyynnöstään ja valmiiksi pahoinpideltynä. Pahoinpitelyn tekijät jäivät selvittämättä. Seksiä oli harrastettu yhteisymmärryksessä.

Hän kuitenkin myönsi lyöneensä naista avokämmenellä poskelle sekä työntäneensä sängylle, koska heillä oli ollut riitaa.

Mies oli soittanut hätäkeskukseen ja kertonut naisen tulleen hänen asunnolleen pari päivää aiemmin ja lähinnä nukkuneen. Myöhemmin hän oli muuttanut kertomustaa soittaessaan uudelleen hätäkeskukseen ja kertonut naisen olleen noin vuorokauden ajan tajunta heikentyneenä.

Nainen löytyi lakanaan käärittynä

Nainen löytyi asunnolta veriseen lakanaan käärittynä.

Oikeudessa mies kertoi, että naisen kuolema oli hänelle järkytys, eikä hän ollut arvannut, että tämä tulisi kuolemaan.