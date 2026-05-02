13 venäläisurheilijaa ei päässyt kilpailemaan Espanjaan.

Espanjan Santa Susannassa käydään tänä viikonloppuna fitness- ja kehonrakennuslajien Euroopan mestaruuskilpailut.

Kansainvälisen lajiliitto IFBB:n järjestämiin kisoihin lähetettiin myös venäläisiä urheilijoita, mutta osa ei päässyt tapahtumapaikalle.

– Alun perin Venäjän joukkueeseen kuului 44 urheilijaa, mutta vain 33 pääsi Santa Susannaan. Pääasiallinen syy oli Schengen-viisumien epääminen. Lisäksi joillakin kilpailijoilla, jotka olivat hakeneet viisumia paljon aiemmin voidakseen hakea sitä uudelleen, viisumi evättiin kahdesti, Venäjän kehonrakennusliitosta kerrottiin uutistoimisto Tassille.

Schengen-viisumi tarkoittaa maahantulolupaa rajattua vierailua varten enintään 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla. Espanja on Suomen tavoin yksi Schengen-valtioista.

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat ovat saaneet kesästä 2024 lähtien kilpailla kaikissa IFBB:n alaisissa tapahtumissa maidensa lippujen alla. Menestyessään he ovat saaneet myös kuulla kilpailuissa kansallislaulujaan.

Mitaleja Suomeen

Suomalaisurheilijoista yleisen sarjan EM-mitalille ylsi ensimmäisenä kisapäivänä Joni Hietala. Hän saavutti hopeaa klassisessa kehonrakennuksessa alle 180-senttisten sarjassa.

Iiris Romo voitti EM-kultaa 21–23-vuotiaiden artistic fitnessissä.

Samuel Suutarille tuli 21–23-vuotiaissa hopeaa klassisessa kehonrakennuksessa ja pronssia klassisessa fysiikassa.

Iiro Kauppi käynnisti arvokisataipaleensa pronssilla 21–23-vuotiaiden miesten fysiikassa yli 174-senttisten sarjassa.

40–44-vuotiaiden klassisessa kehonrakennuksessa Jari Anttila oli toinen ja kolmas.