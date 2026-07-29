Yhdysvallat ja Saudi-Arabia sanovat tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa.
Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen kohteena oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaarti oli ohjeistanut iskuihin.
Saudi-Arabia sanoo niin ikään maiden kohdistaneen Irakissa iskuja aseellisiin ryhmittymiin, jotka on yhdistetty Saudi-Arabian öljylaitoksiin kohdistuneisiin iskuihin.