Metallinetsintää tekevä arkeologi teki Sodankylästä harvinaisen ja merkityksellisen löydön.
Arkeologi Sami Viljanmaa etsii esimerkiksi vesistöihin kadonneita arvoesineitä metallinpaljastimella.
– Märkäpuvussa porhallan sinne vesistöön metallinilmaisimen kanssa ja annetulla kohdealueella pyrin paikallistamaan metallisignaaleja, museolehtorina Kierikin tiedekeskuksessa työskentelevä Viljanmaa kertoo.
Muutama viikko sitten Viljanmaa oli keikalla Luostossa sijaitsevalla Aarnilammella, kun laitteen avulla löytyi poikkeuksellinen aarre – kauan kadoksissa ollut kihlasormus.
Asiasta kertoi ensin Keskipohjanmaa-lehti.
Uusi kosinta
Aikoinaan sormuksen hukanneen miehen vaimo oli ollut yhteydessä Viljanmaahan, joka saapui tutkimaan rantaviivaa laitteidensa avulla.
– Hän tiesi kertoa miehensä kadottaneen sormuksen 15 vuotta sitten.
Perusteellisen haravoinnin seurauksena Viljanmaa paikansi sormuksen ja kaivoi sen hiekasta esiin. Uskomaton löytö johti lopulta poikkeuksellisen tunteikkaaseen hetkeen.
– Hänhän sitten pääsi miehensä asialla yllättämään. Ikään kuin kosimaan miestään uudemman kerran sormuksella, joka kauan, kauan sitten oli sinne vesistöön hukkunut.
Katso Viljanmaan koko haastattelu yllä olevalta videolta!