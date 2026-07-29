Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia.
Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään.
Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi useita ballistisia ohjuksia keskiviikon vastaisena yönä. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Asevoimien mukaan ohjukset torjuttiin.
Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes kahden viikon ajan ennen viime perjantaita. Iran vastasi iskuihin. Perjantaista lähtien tilanne Lähi-idässä on ollut kuitenkin verrattain rauhallinen.