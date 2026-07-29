Entinen Kremlin tukija Ilja Remeslo on siirretty psykiatriseen sairaalaan Moskovassa.
Venäläinen bloggaaja ja entinen Kremlin tukija Ilja Remeslo on siirretty psykiatriseen sairaalaan Moskovassa, kertovat muun muassa Venäjän uutistoimisto Tass ja Moscow Times.
Remesloa syytetään Venäjän armeijaa koskevien valheellisten tietojen levittämisestä.
Remeslo vietti aiemmin keväällä kuukauden psykiatrisessa sairaalassa Pietarissa sen jälkeen, kun hän oli julkisesti arvostellut presidentti Vladimir Putinia Ukrainan sodasta.
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Asianajaja vahvistaa
Remeslon mukaan kyse oli tahdonvastaisesta hoidosta ja viranomaisten kostosta hänen kriittisistä kommenteistaan.
Venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että Remeslo on nyt sijoitettu Serbskin valtiolliseen sosiaali- ja oikeuspsykiatrian keskukseen Moskovassa.
Siirron vahvistaa Remeslon asianajaja Sergei Badamshin, joka julkaisi sunnuntaina kuvan Telegramissa itsestään Serbskin keskuksen edessä.
Syytä Remeslon siirrolle ei ole kerrottu julkisuuteen. Serbskin keskus ei ole kommentoinut tapausta.
Remeslo pidätettiin aiemmin heinäkuussa Pietarissa ja siirrettiin Moskovaan tutkintavankeuteen.