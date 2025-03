Lemmikkien sairauden hoitokulut kasvavat: Omistajalta voi jäädä tärkeä ennaltaehkäisykeino tekemättä

Lemmikin omistaja voi ennaltaehkäistä eläinlääkärikuluja hyvällä hoidolla.

Kotitalouksien eläinlääkäri- ja muihin lemmikkipalveluihin käyttämä kulutusmeno on kaksinkertaistunut 10 vuodessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan osasyy hintojen nousuun on se, että eläinlääkärimarkkinat ovat keskittyneet kahdelle ketjulle.

Eläinlääkärikustannusten nousu näkyy myös vakuutusyhtiö LähiTapiolassa eläinvakuutuksista haettujen vahinkokustannusten kasvuna. Koira- ja kissavakuutuksen keskivahinko sairauden hoitokuluissa nousi vuosien 2022–2024 aikana noin 24 prosenttia.

– Yksi syy nousuun on eläinlääkäriasemien diagnostiikka- ja hoitomahdollisuuksien kehittyminen. Eläinten hoitoon on nykyään tarjolla vaihtoehtoja, joita ennen ei ollut mahdollista saada. Kehittyneet tutkimus- ja hoitovaihtoehdot voivat kuitenkin olla kalliita. Hinnoissa ja saatavilla olevissa palveluissa voi olla merkittäviäkin eroja eri palveluntarjoajien välillä, joten niitä kannattaa vertailla, sanoo LähiTapiolan korvausasiantuntija Anu Kostamo tiedotteessa.

"Voi johtaa vakavaankin sairastumiseen"

Lemmikin omistajan on hyvä muistaa, että osa lemmikkien vahingoista ja sairauksista on sellaisia, joita voi koettaa ennaltaehkäistä.

Esimerkiksi kennelyskän riskiä voi pienentä pitämällä huolta ajantasaisista rokotuksista. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen* vastanneista koiranomistajista 24 prosenttia ei kuitenkaan kerro tekevänsä näin.

*Kyselyyn vastasi 1 047 henkilöä, mutta lemmikkejä koskevat kysymykset esitettiin niille 416 vastaajalle, joilla on lemmikki. Koiranomistajia heistä oli 233.

– Kennelyskärokote on erityisen tärkeä, jos kyseessä on esimerkiksi paljon muiden koirien kanssa tekemisissä oleva nuori koira tai koira, jolla on perussairauksia, Kostamo muistuttaa.

Kennelyskä on herkästi tarttuva tauti. Kostamo huomauttaakin, että riski sairastumiseen on tavallista suurempi esimerkiksi erilaisissa koiraharrastustapahtumissa ja -tilaisuuksissa.

– Pahimmillaan kennelyskä voi johtaa vakavaankin sairastumiseen. Jotkut koirista ovat alttiimpia saamaan esimerkiksi keuhkokuumeen kaltaisia komplikaatioita.

Näin teet koirallesi loishäädön. Juttu jatkuu videon alla.

1:22 Terveysmyyttien lemmikkijaksossa myyttejä murtamassa Eläinklinikka Avecin eläinlääkäri Chita Wahlroos. Hän ohjeistaa, kuinka koiran loishäätö tehdään uusien ohjeiden mukaisesti.

Ethän jätä tätä väliin? Laiminlyönti johtaa kalliisiin hoitoihin

Yksi merkittävä ennaltaehkäisykeino on myös lemmikin hampasta huolehtiminen. Hampaisiin liittyvät ongelmat voivat olla lemmikille kivuliaita. Lisäksi niistä voi seurata kalliita operaatioita, joita vakuutuskaan ei välttämättä kata.

Kyselytutkimukseen vastanneista koiranomistajista vain 32 prosenttia kertoo käyttävänsä lemmikkinsä säännöllisesti hammaskiven tai plakin poistossa.

Vain 24 prosenttia pesee lemmikkinsä hampaita säännöllisesti.

– Koirien hammashoidon tarve on yksilöllinen, mutta usein etenkin pienikokoisilla koirilla tarve voi olla tiheämpi kuin suurilla roduilla. Hyvä ennaltaehkäisevä hammashoito pienentää myös muiden vakavien sairauksien riskiä. Esimerkiksi plakkiin kertyvät bakteerit voivat myös koiralla levitä verenkiertoa pitkin tärkeisiin elimiin, Kostamo sanoo.

Hoitamattomat hampaat eivät ole pikkujuttu, sillä ne heikentävät lemmikin elämänlaatua sekä monien muiden sairauksien hoitovastetta. Tulehdus voi levitä hampaista ja ikenistä muualle lemmikin elimistöön.

Kissoilla hoitamattomat hampaat lisäävät munuaisten vajaatoimintaan sairastumisen riskiä, koirilla puolestaan sydänsairauksien riski kasvaa. Parodontiitti eli hampaiden kiinnityskudosten tulehdus ja rappeutuminen on liki kaikkien koirien ongelma. Se voi johtaa esimerkiksi hampaiden irtoamiseen.

1:13 Sohvannurkassa makaava kissa saattaa salaa kärsiä hammassärystä – jopa vuosia. Kissan hammaskivut oireilevat moninaisilla tavoilla, joita omistaja ei aina osaa yhdistää ongelmiin suussa.

Lähde: LähiTapiola