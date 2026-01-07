Hyundain MM-rallitalli vaihtaa testipaikkansa Suomesta Ranskaan.
Hyundai on pitänyt Jämsää testialueenaan vuodesta 2022 lähtien, mutta tästedes sen testitukikohta sijaitsee eteläisessä Ranskassa.
Hyundain urheilujohtaja Andrew Wheatley kertoi DirtFishille, että talli haluaa päätöksen turvin parantaa asemiaan merkittävästi MM-kauden jälkimmäisellä puoliskolla. Tuolloin ohjelmassa on Kreikan, Sardinian ja Saudi-Arabian kaltaisia rosoisen vaativia sorakilpailuja.
– Taktisesti tämä on erittäin vahva mahdollisuus, Wheatley kommentoi.
– Tiet on valittu todella huolellisesti, ja tämä tarjoaa meille laajan valikoiman eri vaihtoehtoja.
Teitä pelkkään testikäyttöön
Wheatley setvi, että Suomessa teitä täytyi korjata jatkuvasti, jotta ne olisivat parhaassa kunnossa. Suomessa jouduttiin luottamaan lisäksi "paikallisten hyvään tahtoon".
– Ranskassa ainakin osa teistä – ja olemme valinneet niitä neljä – on pelkässä testikäytössä.
Logistisillakin syillä oli Wheatleyn mukaan vaikutuksensa. Tallin päämaja on Saksassa, ja sieltä on huomattavasti helpompi liikkua Ranskaan kuin Suomeen.
Wheatley huomautti, että Suomeen menoon johti tarve parantaa suorituskykyä. Hän tuumi homman toimineen sikäli, että Hyundai oli nopea Virossa ja Suomessa.
MM-rallitallit saavat ajaa testejä omalla testialueellaan rajattomasti. Muualla testausta saa tehdä vain 21 päivänä per rallivuosi.
Suomessa pysyvä testialue on edelleen Toyotalla.