MM-rallin pääluokassa vuonna 2026 kilpailevat Toyota, Hyundai ja M-Sport ovat julkaisseet autonsa alkavalle kaudelle.

MM-ralliin palaava Esapekka Lappi saa alleen aiempaa hieman tummemman sävyisen Hyundain. Korealaistiimin kuskiviisikon täydentävät Thierry Neuville, Adrien Fourmaux, Dani Sordo ja Hayden Paddon.

Hyundain i20 N Rally1 -auto MM-rallin kaudelle 2026.Hyundai Motorsport

M-Sportin Ford Puma Rally1 -auto on muuttunut väritykseltään vielä enemmän. Tummansinisen ja violetin tilalla on nyt valkoista ja vihreää pääväreinä. Tiimissä ajavat irlantilaiset Josh McErlean ja Jon Armstrong.

Myös maailmanmestaritiimi Toyota on tehnyt muutoksia Yariksensa väritykseen. Lisämausteena yhdeksenkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin menopeli eroaa muiden tiimiläisten autoista, sillä ranskalaisen ajokissa on runsaasti Red Bull -kuvitusta. Ogier on tehnyt yhteistyötä energiajuomayrityksen kanssa jo vuosia.

Toyotalla hakevat menestystä alkavalla kaudella myös Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg ja Sami Pajari.