– Minusta sitä ei olisi pitänyt ottaa käyttöön alkuunkaan. Se oli liian laaja, Unkel kommentoi.

– Minulla ei ole ongelmia sen kanssa, että muutetaan sitä, kuka saa kortin, vaan siinä, että muutamme tuomioita, joissa esimerkiksi vapaapotku meneekin täysin toiselle joukkueelle. Muutamme siis tuomiot pohjiaan myöten.

MM-kisoissa on jäljellä vielä kaksi kuumaa välieräkamppailua Ranskan ja Espanjan sekä Englannin ja Argentiinan välillä. Tämän jälkeen mitalipelit ovat edessä lauantaina ja sunnuntaina.