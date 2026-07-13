Yhdysvaltain MM-joukkueen maalitykin Folarin Balogunin pelikieltokohusta paljastetaan nyt uusia yksityiskohtia.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
USA:lle kolme maalia MM-turnauksessa iskeneen Balogunin pelikiellon kumoaminen aiheutti valtavia skandaaliaaltoja, sillä presidentti Donald Trump paljasti vaatineensa asian tutkimista henkilökohtaisesti Fifa-pomo Gianni Infantinolta.