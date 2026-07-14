Mette-Marit pääsi kotiin.

Kesäkuussa keuhkonsiirtoleikkauksessa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on kotiutettu sairaalasta. Norjan hovi kertoo asiasta tiedotteessa.

Oslon Rikshospitalet-sairaalan keuhkosairauksien osaston johtaja Are Holm kertoo hovin julkaisemassa tiedotteessa Mette-Maritin terveydentilan olevan niin hyvä kuin olosuhteisiin nähden voidaan olettaa.

– Seuraavien kuuden kuukauden aikana kruununprinsessa käy läpi fyysisen kuntoutuksen, ja häntä seurataan tarkasti mahdollisten komplikaatioiden, kuten hylkimisreaktion ja infektioiden, varalta. Ilman komplikaatioita sujuvassa toipumisessa kestää usein noin vuosi, ennen kuin potilaan tila vakiintuu, Holm kertoo.

Mette-Maritin ei odoteta hoitavan edustustehtäviä kuntoutusjakson aikana.

Tiedotteessa Mette-Marit kiittää vuolaasti elinluovuttajia, tukijoukkojaan sekä terveydenhuollon ammattilaisia.

– Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat päättäneet luovuttaa elimiään. Elinluovutuksen ansiosta olen saanut elämän lahjan. Sanat eivät riitä kuvaamaan, kuinka syvästi kiitollinen ja nöyrä olen, hän sanoo.

– Haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväksi ja kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tukenani tämän pitkän matkan aikana: perhettäni, lääkäreitä, kirurgeja, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja muita terveydenhuollon ammattilaisia sekä kaikkia niitä, jotka tekevät päivittäin korvaamatonta työtä Norjan terveydenhuollon hyväksi, hän jatkaa.