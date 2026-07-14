Hanna Tikander kertoo podcastissaan olleensa täysin vakuuttunut siitä, että odottaa poikaa.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja podcast-juontaja Hanna Tikander odottaa hänen ja puolisonsa ensimmäistä lasta. Hän paljasti hiljattain Instagramissa, että heille on tulossa tyttö.

Tikander kertoo Podimossa ilmestyvän Hanna Tikander -podcastinsa tuoreessa jaksossa, että tieto lapsen sukupuolesta yllätti hänet täysin. Hän oli ollut vakuuttunut, että odottaa poikaa.

– Sanoin ihmisille, etten luota enää itseeni tai intuitiooni, jonka koen olevan aika vahva ja tärkeä kompassi, jos olen väärässä, hän sanoo.

– Nyt olen keskellä identiteettikriisiä, koska olin totaalisen väärässä, hän jatkaa.

Hanna Tikander odottaa tyttöä.All Over Press

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Vääräksi osoittautunutta intuitiota ruokkivat Tikanderin toksisiksi luonnehtimat uskomukset, joiden mukaan tyttölapsi vie raskausaikana äidin kauneuden.