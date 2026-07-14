Bangkokin tuhoisassa pubitulipalossa on kuollut 30 ihmistä.
Bangkokilaisessa Rong Beer Na Ladprao -pubissa sattui sunnuntaina kaupungin tuhoisin tulipalo 17 vuoteen. Kuolleiden määrä on nyt noussut 30:een, kertoo muun muassa The Guardian.
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Uhriluku kasvoi, kun kolme ihmistä lisää menehtyi varhain maanantaiyönä baaripalon seurauksena. Näitä kolmea uhria ei ole vielä tunnistettu, mutta aiempien 27 uhrin henkilöllisyys on tiedossa.
Suurimman osan uhreista uskotaan olevan Thaimaan kansalaisia. Loukkaantuneista 24 on kriittisessä tilassa, 15 on saanut keskivaikeita vammoja, ja 36 on saanut lieviä vammoja ja palannut kotiin.
Tulipalo teki tuhoisaa jälkeä Rong Beer Na Ladprao -pubissa sunnuntaina Bangkokissa.