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Suurimman osan uhreista uskotaan olevan Thaimaan kansalaisia. Loukkaantuneista 24 on kriittisessä tilassa, 15 on saanut keskivaikeita vammoja, ja 36 on saanut lieviä vammoja ja palannut kotiin.

Uhriluku kasvoi, kun kolme ihmistä lisää menehtyi varhain maanantaiyönä baaripalon seurauksena. Näitä kolmea uhria ei ole vielä tunnistettu, mutta aiempien 27 uhrin henkilöllisyys on tiedossa.

Bangkokilaisessa Rong Beer Na Ladprao -pubissa sattui sunnuntaina kaupungin tuhoisin tulipalo 17 vuoteen. Kuolleiden määrä on nyt noussut 30:een, kertoo muun muassa The Guardian .

Katso hurja video, miten liekit ampaisevat ulos pubin oviaukosta.

Katso hurja video, miten liekit ampaisevat ulos pubin oviaukosta.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Uhrien kenkiä oli pubin ympäristössä tulipalon jälkeen.

Pääteoriana huolimattomuus

Poliisi pitää mahdollisena, että poistumisteitä ja ovia oli lukittu ja niiden edessä oli esteitä, ja suurin osa uhreista oli jäänyt sen myötä loukkuun.