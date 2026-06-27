Kovaa puhetta MM-kisojen tuomarityöskentelystä – "Minulla on epäilys"

Itävallan päävalmentaja Ralf Rangnick epäilee, että miesten MM-kisojen erotuomaristolla ei ole tarpeeksi rohkeutta tehdä päätöksiä suuria maita vastaan.

Saksan Aleksandar Pavlovicin jalka kävi todella korkealla ja se näytti osuvan Ecuadorin Pedro Viteä naamaan. Saksa teki tämän tilanteen jälkeen 1-0-osuman. Ecuadorin pelaajat olivat raivoissaan tapahtuneesta.

– VAR:in pitää tehdä työnsä, oli pelaamassa mikä tahansa joukkue. Nyt, minulla on epäilys, että heillä ei ole tarpeeksi rohkeutta tehdä päätöksiä hallitsevia, suuria maita vastaan, Rangnick totesi.