Rangnick kertoi Itävallan Algeria-päätösottelua edeltävässä lehdistötilaisuudessa, että hän katsoo joidenkin maiden saavan etua tuomareilta. Kokenut päävalmentaja nosti muun muassa esille Saksan Ecuadoriaa vastaan tehdyn 1-0-maalin.
Saksan Aleksandar Pavlovicin jalka kävi todella korkealla ja se näytti osuvan Ecuadorin Pedro Viteä naamaan. Saksa teki tämän tilanteen jälkeen 1-0-osuman. Ecuadorin pelaajat olivat raivoissaan tapahtuneesta.
– VAR:in pitää tehdä työnsä, oli pelaamassa mikä tahansa joukkue. Nyt, minulla on epäilys, että heillä ei ole tarpeeksi rohkeutta tehdä päätöksiä hallitsevia, suuria maita vastaan, Rangnick totesi.
Ecuador voitti lopulta ottelun 2-1. Itävallalla on puolestaan vastassaan lohkon päätöspelissä Algeria. Ennakkospekulaatioissa on nostettu esille, että molemmat maat voivat edetä jatkoon pelaamalla tasapelin.
– Emme voi mennä otteluun ja olla tyytyväisiä tasapeliin. Sama tilanne on Algerialla. Saamme nähdä, mitä tapahtuu 5-10 minuuttia ennen loppua, mutta minä en aio sanoa joukkueelle, että aiomme pelata tasapeliä, Rangnick sanoi.
Katso Rangnickin mainitsema kohutilanne pääkuvan videolta. Alla olevalla videolla MTV:n studiotiimin analyysi tilanteesta.