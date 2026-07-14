Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Nyt sen polttoainesäiliöt aiotaan tyhjentää.
Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.
Lähiviikkoina Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä Utön saaren edustalla.
Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä.
Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270 merisotilaan hauta.