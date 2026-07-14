Norjan supertähti Erling Haalandin käsimatkatavaroissa lentokoneesta kuljettama täytetty pesukarhu on peräisin Dallasista.
Haalandin tuliainen aiheutti ihmetystä, kun Norjan MM-joukkue saapui maanantaina takaisin kotimaahan Pohjois-Amerikassa pelatuista kisoista.
Manchester Cityn tähtipelaajalla oli lentokoneesta poistuessaan mukana täytetty pesukarhu, joka piteli etutassuissaan tyhjää ginipulloa.
The Athletic -sivuston saamien tietojen mukaan pesukarhu on peräisin Dallasissa sijaitsevasta Wild Bill’s -liikkeestä, jossa myydään villinlännen rekvisiittaa.
– Se seurasi minua kotiin, Haaland kirjoitti pesukarhusta Instagram-julkaisuunsa.
Erling Haalandin käsimatkatavaroissa kulkenut täytetty pesukarhu on peräisin lännenkaupasta Dallasista.
Haaland kokeili lähes 50 vuotta Dallasissa toimineessa liikkeestä myös käärmeennahkaisia bootseja sekä nimellään ja numerollaan varustettua cowboyhattua. Pesukarhun lisäksi hän osti kaksi täytettyä oravaa.
Täytetty pesukarhu on liikkeen sivuilla myynnissä 750 dollarin eli noin 660 euron hintaan. Omistajan mukaan myös toinen samalta eläintentäyttäjältä hankittu pesukarhu on nyt myyty verkkokaupan kautta.
Haaland vieraili liikkeessä kolme päivää sen jälkeen, kun Norja oli voittanut Dallasin lähistöllä Arlingtonissa pelatussa MM-kisojen pudotuspeliottelussa Norsunluurannikon.