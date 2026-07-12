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Norjan ja Englannin välinen jalkapallon miesten MM-puolivälierä tarjosi useamman kyseenalaisen tilanteen. Yhdeksi puheenaiheeksi noussut Englannin 1-1-maalia edeltänyt tilanne, jossa pallo näytti osuvan kentän yläpuolella kiertelevän kameran vaijeriin. Nyt toimittaja Leonardo Bertozzi on esittänyt teorian, miksei kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan sensorit havainneet kontaktia.

Katso videolta Englannin ja Norjan välisen ottelun kooste.

Katso videolta Englannin ja Norjan välisen ottelun kooste.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Jude Bellingham toi Englannin tasoihin ensimmäisen puoliajan lisäajalla. Maalia edelsi kuitenkin kyseenalainen tilanne, sillä pallo näytti osuvan kentän yläpuolella kiertelevän kameran vaijeriin. Osuma olisi tarkoittanut sitä, että sääntökirjan mukaan maali olisi pitänyt hylätä ja peliä jatkaa erotuomarin pallolla. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Norjan vaihtopenkin mielestä tilanne oli selvä, että pallo oli osunut vaijeriin. Erotuomari Clement Turpin ei kuitenkaan reagoinut tilanteeseen. Kantaa otti myös Fifa, joka ilmoitti, että pallo ei voinut osua vaijeriin, koska sen sisällä oleva anturi ei ollut reagoinut.