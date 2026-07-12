2:00Katso videolta Englannin ja Norjan välisen ottelun kooste.
Julkaistu 40 minuuttia sitten
Feliks Heikkinen
Norjan ja Englannin välinen jalkapallon miesten MM-puolivälierä tarjosi useamman kyseenalaisen tilanteen. Yhdeksi puheenaiheeksi noussut Englannin 1-1-maalia edeltänyt tilanne, jossa pallo näytti osuvan kentän yläpuolella kiertelevän kameran vaijeriin. Nyt toimittaja Leonardo Bertozzi on esittänyt teorian, miksei kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan sensorit havainneet kontaktia.
Jude Bellingham toi Englannin tasoihin ensimmäisen puoliajan lisäajalla. Maalia edelsi kuitenkin kyseenalainen tilanne, sillä pallo näytti osuvan kentän yläpuolella kiertelevän kameran vaijeriin. Osuma olisi tarkoittanut sitä, että sääntökirjan mukaan maali olisi pitänyt hylätä ja peliä jatkaa erotuomarin pallolla. Näin ei kuitenkaan käynyt.
Norjan vaihtopenkin mielestä tilanne oli selvä, että pallo oli osunut vaijeriin. Erotuomari Clement Turpin ei kuitenkaan reagoinut tilanteeseen. Kantaa otti myös Fifa, joka ilmoitti, että pallo ei voinut osua vaijeriin, koska sen sisällä oleva anturi ei ollut reagoinut.
Fifan tiedottaja Richard van Poortvliet kertoi Dagbladetille, että heillä on 16 antennia, jotka vastaanottavat pallosta tulevia signaaleja, mutta yksikään ei rekisteröinyt minkäänlaista kosketusta.
– Lopulta kaapelikameralla kuvatut otokset maalista lähetettiin televisiossa, ja niissä näkyy selvästi, ettei kamera tärise tai liiku, van Poortvliet sanoi.
Toimittaja Leonardo Bertozzi esitti X:ssä teorian, jonka mukaan Fifan tekniikka ei kyennyt selvittämään, osuiko pallo vaijeriin vai ei.
– Anturi ei näytä, että kamerakaapeliin olisi tullut kontaktia ennen maalia, mutta kun tarkastellaan järjestelmän toimintaa, niin se ei olisi voinut näyttää sitä muutenkaan, koska antennit ovat nurmikon korkeudella, Bertozzi kirjoitti.
Bertozzin teoriassa on kyse siitä, ettei järjestelmää ole suunniteltu havaitsemaan kosketuksia ulkoisiin esineisin, jotka sijaitsevat useita metrejä kentän yläpuolella. Norjan päävalmentaja Ståle Solbakken kertoi ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa, että useat pelaajat ja valmennusryhmän jäsenet reagoivat heti, kun pallo muutti suuntaa.
– En voi sanoa, että rekisteröikö siru kosketusta? Mutta pallo putosi suoraan taivaalta. Kaikki sanovat niin. Katsoin juuri sillä hetkellä toiseen suuntaan ja mietin myös, että mitä tapahtui. Minusta on melko selvää, että se osui, Solbakken totesi.
Tapahtuma herätti tunteita laajalla rintamalla.
– Se on todellinen skandaali. On ironista, että teknologia, jonka pitäisi auttaa meitä, aiheuttaa vahinkoa, Erik Mykland totesi Norjan tv-lähetyksessä.
– Tämä on Norjan jalkapallohistorian suurin tuomarikohu. Et saa minua katsomaan noita kuvia ja sanomaan, ettei pallolle tapahdu mitään, NRK:n asiantuntija Carl-Erik Torp sanoi.
Entinen Valioliigan tuomari Mark Clattenburg oli sillä linjalla, että VAR:in olisi pitänyt huomioida tilanne.
– VAR voi puuttua asiaan, jos pallon kosketus kamerakaapeliin on osa tilannetta, jota voidaan arvioida. Hyökkäysvaihe, joak johtaa maaliin, on osa sitä, mitä VAR voi arvioida. VAR:in olisi pitänyt havaita tilanne, Clattenburg sanoi The Sunin mukaan.
Englanti voitti ottelun lopulta 2-1-lukemin jatkoajan jälkeen.