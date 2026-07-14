Suomalainen salibandylegenda Mika Kohonen jättää ruotsalaisen Storvreta IBK:n päävalmentajan tehtävät.

Ruotsalaisseura kertoo asiasta verkkosivuillaan. Syynä Kohosen lähtöön on Storvretan vaikea taloudellinen tilanne. Seura kertoo tekevänsä nyt uudelleenjärjestelyjä tilanteen vakauttamiseksi.

Kohonen luotsasi joukkuetta neljä kautta ja voitti neljä Ruotsin mestaruutta peräkkäin. Saavutus on Ruotsin liigassa historiallinen. Vyölle kertyi myös cup-voittoja.

– Hän on ollut aina huolellinen ja ammattimainen ja rakentanut joukkueita voittamaan. Osaamisellaan hän on ollut merkittävä tekijä voittamissamme titteleissä ja siinä, miten voittamisen kulttuuri on juurtunut syvälle seuraan, Storvretan sivuilla kiitellään.

49-vuotias Kohonen oli päättyneen kauden loppuosan kokonaan sivussa valmennustehtävistä, sillä hän kärsi sydänongelmista.

Pitkään pelaajaurallaan Ruotsissa tehoillut Kohonen voitti länsinaapurissa kaikkiaan neljä mestaruutta Balrog IK:ssa ja Storvretassa. Kaikkien aikojen parhaana salibandypelaajana pidetty Kohonen juhli Suomen paidassa neljää MM-kultaa.