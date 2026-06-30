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Jürgen Klinsmann laukoi tylyä tekstiä Saksan MM-shokista | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Saksan legendalta tylyä tekstiä MM-shokista – "Järkyttävää ja noloa" 2:34 Maalikooste: Saksa–Paraguay Julkaistu 36 minuuttia sitten Riku Hellanto Saksan entinen huippupelaaja ja maajoukkuevalmentaja Jürgen Klinsmann ei säästellyt sanojaan Saksan MM-pettymyksen jälkeen. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Saksan MM-turnaus päättyi jo kolmatta kertaa peräkkäin jättimäiseen pettymykseen, kun se hävisi rangaistuspotkukilpailun jälkeen Paraguaylle. Shokkitappion jälkipyykkiä on pesty Saksassa ja maailmalla vilkkaasti.

Nyt oman lusikkansa jälkisoppaan on survonut myös saksalaislegenda ja Saksan maajoukkuettakin vuosina 2004-06 valmentanut Jürgen Klinsmann.

– Tämä on surullinen päivä Saksalle. Emme odottaneet putoamista tässä vaiheessa. Tapa, jolla me putosimme, on valtava pettymys. Vaikutti siltä, ettei joukkue ollut valmiina ottamaan kontrollia. He eivät olleet tarpeeksi energisiä, päättäväisiä ja aggressiivisia, Klinsmann perkaa ESPN:lle.

– Lopussa näytti siltä, etteivät he olleet valmiita rangaistuspotkukilpailuunkaan, mikä on järjetöntä, koska me rakastamme yleensä pilkkukisoja.

Saksa lähti otteluun massiivisena ennakkosuosikkina. Saksa oli ennen MM-turnausta FIFA-rankingissa kymmenentenä ja Paraguay sijalla 41.

Vaikka Saksa on yhä kiistatta jalkapallon suurmaa, ei se ole näkynyt viime vuosina tai jopa viime vuosikymmenenkään aikana maajoukkueessa lainkaan. Vuoden 2018 ja vuoden 2022 kisoissa Saksa jäi nimittäin alkulohkoon.

– Tapa, jolla putosimme, on järkyttävää ja noloa. Kukaan ei odottanut tätä. Tämä on yhtä kamalaa kuin putoamiset Qatarissa (v. 2022) ja Venäjällä (v. 2018). Saksa on valtavassa montussa. Kaikkea on nyt kyseenalaistettava. Tästä tulee seuraamuksia, Klinsmann painottaa.

Klinsmannin mukaan Saksan pelaaminen näytti siltä, ettei pelaajat edes jahdanneet tosissaan voittoa.

– Se, mikä järkytti minua, oli kiihkeyden puute. Jos tiedän, että Paraguay puolustaa 80 prosenttia pelistä ja yrittää venyttää ratkaisua rangaistuspotkuille, minun täytyy pelata kiihkeämmin. Jatkopelit ovat ihan eri maailma. Se on kerrasta poikki. Se ei ole salaisuus. Tapa, jolla he toteuttivat pelitaktiikkaansa, oli huolimatonta, Klinsmann toteaa.