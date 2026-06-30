Saksan entinen huippupelaaja ja maajoukkuevalmentaja Jürgen Klinsmann ei säästellyt sanojaan Saksan MM-pettymyksen jälkeen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Saksan MM-turnaus päättyi jo kolmatta kertaa peräkkäin jättimäiseen pettymykseen, kun se hävisi rangaistuspotkukilpailun jälkeen Paraguaylle.
Shokkitappion jälkipyykkiä on pesty Saksassa ja maailmalla vilkkaasti.