MTV:n toimittaja Kira Poutanen kertoo, että tunnelma Pariisissa on seesteinen ennen illan MM-välierää. Ranskalaisia hieman jopa värisyttää todeta ääneen, millaisen mahdollisuuden voitto avaisi.

MM-jalkapallon suurin mestarisuosikki Ranska kohtaa tänä iltana semifinaalissa Espanjan. Vaikka Kylian Mbappen tähdittämä joukkue lähtee useimpien arvioiden perusteella suosikkina myös välierään, pidetään Pariisissa sormet ristissä. Renaultit ja Peugeotit eivät vielä keuli.

– Moni ranskalainen ei uskalla ääneen sanoa sitä, että josko vaikka päästäisiin finaaliin ja voitettaisiin koko juttu, MTV Uutisten toimittaja Kira Poutanen kertoo paikan päältä Pariisista.

Pääkaupungissa seurataan huippuottelua sankoin joukoin. Illalla viilenevän kesäilman uskotaan houkuttelevan kansaa kisakatsomoihin ympäri kaupunkia. Poutasen mukaan paikallisten terassien aukioloaikoja on pidennetty ja katuosuuksia suljettu liikenteeltä.

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Ranskalaismedioiden mukaan myös epäjärjestykseen valmistaudutaan tuhansien ylimääräisten poliisien valmiudella. Paikallisen sarjaseuran PSG:n menestys on aiheuttanut aiemmin laajoja mellakoita.

Les Bleusin kohdalla samaa ei kuitenkaan ole odotettavissa.

– Maajoukkueen juhlat ovat yleensä iloisia ja rauhallisia. Pahemmin ei ole häiriötä. Juhlat näkyvät sitten tööttäyksinä, paukkupommeina ja ilotulituksina, Poutanen arvioi.

Ranskan suurin tähti on sanavalmis Kylian Mbappe. Katso pääkuvan videolta Kira Poutasen raportti, kuinka äärioikeistoa äänekkäästi vastustavaan Mbappeen suhtaudutaan tällä hetkellä Pariisissa.