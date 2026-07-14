Lähes kaikki ötökät yrittävät purra tai pistää ihmistä, jos niitä tarpeeksi provosoidaan. Todennäköisimmin Suomessa joutuu kuitenkin hyttysen hyökkäyksen kohteeksi.

Mitä olisi Suomen kesä ilman ympärillä pörrääviä itikoita. Niihin voi suhtautua monella tavalla – myös pelolla. Mutta onko kammolle aihetta? Mitkä öttiäisistä oikeasti pistävät?

Helsingin yliopiston eläintieteen yksikön koordinaattori Jere Kahanpää jakaa iholle tulevat ötökät kahteen luokkaan: pistämistä hyötymiseen tai puolustautumiseen käyttäviin.

– Melkein mikä tahansa yrittää purra tai pistää, jos sitä tarpeeksi provosoidaan. Leppäkertutkin purevat, jos ne ovat tarpeeksi aggressiiviseksi kiusattuja, Kahanpää sanoo.

Hätistely siis yleensä lisää hyönteisten kierroksia, minkä vuoksi kuumottavasta tilanteesta olisi järkevintä kävellä rauhallisesti pois, mikäli pelkää saavansa pienestä piikistä.

Hyttynen janoaa ihmisverta, ampiainen pienempiä saaliita

Leppäkerttuja luultavammin ympäriltään joutuu hätistelemään ihmisten kimppuun erikseen hakeutuvia lajeja. Niistä merkittävimpiä ovat hyttyset, mäkäräiset, polttiaiset, paarmat, pistokärpäset, punkit sekä lutikat.

Hirvikärpänen on tuttu riesa syksyisessä metsässä liikkuville, mutta ihmistä purressaan se on erehtynyt kohteesta. Hirvikärpänen ei pysty hyödyntämään ihmisen verta ravintonaan.

Ampiaiset ja mehiläiset puolestaan pistävät ihmistä lähinnä puolustautuessaan.

– Ampiaiset pistävät metsästäessään, mutta ihminen on niille vähän suuri saalis, Kahanpää toteaa.