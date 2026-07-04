Loton 16,1 miljoonan euron arvonnassa löytyi tänään lauantaina kaksi täysosumaa. Voitot matkasivat porukkapeleihin eri puolille maata.
Loton kierroksen 27/2026 oikea rivi oli 17, 19, 22, 23, 25, 27, 40 sekä lisänumero 35. Plusnumeroksi arvottiin 9.
Toinen täysosuma oli Veikkauksen tiedotteen mukaan pelattu Helsingin Kannelmäen Kaaren Veikkaus pelisalissa. Tämä voitto meni kahden osuuden porukkapelille, joten kumpikin voittajista saa hieman yli neljä miljoonaa euroa.
Myös toinen 8 050 000 arvoinen täysosuma meni porukkapelille. Voitto osui kymmenen osuuden valmisporukkapeliin, josta matkasi 805 000 euron voitot nettipelaajille Tuusulaan, Vaasaan, Ilomantsiin, Savitaipaleelle, Porvooseen, Turkuun, Kokemäelle ja Ylöjärvelle.
Nettivoittojen lisäksi porukan voitto-osuuksia oli myyty Vantaan K-Citymarket Jumbossa ja Oulussa K-Supermarket Pekurissa, joiden asiakkaat nappasivat hekin 805 000 euron voitot.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 9 3 0 6 3 7 2. Arvonnassa löytyi kolme kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla voitti 20 000 euroa. Voitot osuivat oululaiselle nettipelaajalle, sekä Porin S-market Herralahden ja Vantaan K-Citymarket Tammiston asiakkaille.