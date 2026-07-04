Lähes miljoona sijoittajaa on menettänyt yhteensä 3,8 miljardia dollaria Trumpin kryptokolikolla, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattajista kryptosijoittajiksi ryhtyneiden tilanne näyttää tuoreiden tietojen perusteella synkältä.
Kryptovaluutta-analytiikkayhtiö Nansenin raportti kertoo The New York Timesin mukaan, että suurin osa Trumpin meemikolikkoon sijoittaneista piensijoittajista on jäänyt tappiolle. Kokeneimmat kauppiaat ovat sen sijaan hyötyneet siitä.
Nansenin raportin mukaan lähes miljoona ihmistä, jotka ostivat presidentti Trumpin meemikolikkoa (memecoin), oli kesäkuun loppuun mennessä jäänyt tappiolle. Tappioita on kertynyt yhteensä 3,81 miljardia dollaria, eli noin 3,33 miljardia euroa.
Analyysi valmistui tällä viikolla sen jälkeen, kun Trump oli julkaissut vuosittaisen talousilmoituksensa.
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Sen mukaan hän sai samasta kryptohankkeesta 636 miljoonan dollarin tuotot. Summa on osa vähintään 2,2 miljardin dollarin kokonaistuloja, jotka hänen liiketoimintansa tuottivat vuonna 2025.
Trump oli voittajien joukossa riippumatta siitä, nousiko kolikon arvo vai laskiko se. Hän sai tuottoja aina, kun sijoittajat kävivät kauppaa tokeneilla.
Samalla hän kannusti seuraajiaan aktiivisesti kaupankäyntiin omalla Truth Social -alustallaan.