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Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Cristiano Ronaldon ja Portugalin kohuvyyhti paisuu – asiantuntija möyhii: "Ei yllätä" Cristiano Ronaldon ympärillä kuohuu. 2026 Getty Images Julkaistu 21.06.2026 06:59 Jere Hultin Portugalin maajoukkueen taustoilla kuohuu täysimittaisin aalloin. MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala viittaa "somekohuihin" kintaalla ja peräänkuuluttaa Cristiano Ronaldolta ja muulta tähtisikermältä tuloksia MM-nurmella, sillä vain niin myrskymainingit vaimenevat. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Portugali nostettiin ennen MM-turnausta jopa yhdeksi mestarisuosikiksi. Takana on yksi alkulohkon ottelu. Cristiano Ronaldon johtama joukkue jäi keskiviikkona nuhaiseen 1–1-tasapeliin Kongon kanssa.

Nyt päällä on täysi härdelli.

Kriittinen keskustelu alkoi välittömästi. Paljon on tiivistynyt siihen, miten jalkapallomaailman supernimi Cristiano Ronaldo suoriutui ja suoriutuu jatkossa. Ronaldo ei saanut ensimmäisessä ottelussa mainittavia tekoja aikaan.

Ensimmäisen ottelun jälkihöyryissä on sattunut ja tapahtunut. Joukkuekaveri Joao Nevesin kommenteista nousi kohu, ja Ronaldon sisko haukkui Portugalin pelaajat.

Viimeisimpänä mediassa levisi väite, jonka mukaan Nevesin tyttöystävä olisi roiminut Ronaldoa sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoinut hollantilaislehti korjasi myöhemmin, ettei asia ollutkaan varmasti totta.

Pitipä viimeinen kohuväite paikkansa tai ei, on ilmiö kukkeimmillaan. MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala ei ole varsinaisesti mykistynyt, että tilanne on tämä.

– Ei tämä yllätä. Elämme nykyään maailmassa, jossa jokainen pienikin kommentti on mahdollinen myrsky vesilasissa. Ihmisillä on tapana ottaa asioita irti kontekstista varsinkin somessa, Rantala toteaa rauhalliseen sävyyn.

– Välillä nämä tapaukset pääsevät ihmisten kontrollin ulkopuolelle, ja sitten kaikki vain paisuu. Portugalin kannalta tilanne on toki se, ettei kaivattaisi mitään lisäsäätöä, hän sanoo.

Mediamylly aiheuttaa väistämättä kysymyksen siitä, voiko se olla vaikuttamatta Portugalin pukukopissa.

– Huippupelaajat ovat ihan hyviä käsittelemään tällaisia. On totuttu elämään paineessa. Voihan olla, että pelaajat eivät ota tätä yhtään niin vakavasti kuin me kaikki muut. Kyllä siellä on se pelillinen haaste, kun unohdetaan nämä kaikki hälinät. Siellä mietitään, että miten joukkue saa sen homman pelittämään, Rantala jatkaa.

– Se kokonaisuus pitää saada toimimaan, jos Ronaldo siellä kentällä on. Ekassa pelissä uhkakuvat kävivät toteen.

Ronaldo vaihtoon?

41-vuotiaan Ronaldon peluutus vaikuttaakin olevan kaiken ytimessä. Monet asiantuntijat ja fanit ajattelevat, ettei elävä legenda enää yksinkertaisesti voi paahtaa täysiä 90 minuutin siivuja, kun tulosta ei synny.

Rantalakin on pohtinut, josko päävalmentaja Roberto Martinez tohtisi käyttää Ronaldoa turnauksen aikana vaihtopelaajana.

– Kukaanhan ei kiellä sitä, että Ronaldo on yksi suurimmista jalkapalloilijoista koskaan. Se voisi rauhoittaa joukkueen tilanteen, jos saataisiin sellainen viesti, ettei hänen tarvitse olla joka sekunti kentällä. On eri asia, että miten hän siihen itse suhtautuu.

– Jos kävisi niin, että Ronaldo olisi jossain vaiheessa vaihtopenkillä, se varmasti ottaisi joukkueen hartioilta painolastia pois. Siis jos Ronaldo hyväksyisi itsensä ja pystyisi silti pitämään fiilistä yllä.

Ronaldoa on syytelty vuosien varrella myös itsekeskeiseksi pelaajaksi. Se on Rantalan mielestä kuitenkin ominaisuus, jolla nousu historian ehkäpä parhaaksi maalintekijäksi on ollut ylipäätään mahdollinen.

– Konnan ja sankaruuden raja on hyvin pieni. Teet ennätyksiä ja hirveät määrät maaleja, ratkot pelejä. Tuollainen ura vaatii positiivista itsekkyyttä.

– Ei tuolla tasolla pelaajan repertuaariin kuulu se, että "minä olen rivipelaaja". En usko, että Michael Jordan ajatteli koskaan, että hän on rivimies. On vaikeaa muuttaa asennetta, että nyt pelaan viisi-kymmenen minuuttia siellä ja täällä, Rantala puolustaa.

– Valtava itseluottamus ja usko omiin kykyihin on tehnyt Ronaldosta tuon supertähtitason pelaajan.

Vastaukset nurmelta

Rantala palaa lopuksi jalkapallon ja koko urheilun ytimeen. Paras tapa hiljentää draama, on alkaa takoa tulosta. Portugali kohtaa seuraavaksi Uzbekistanin. Ottelu on kalenterissa tiistai-iltana.

– Voi olla, että Uzbekistan-voitolla tulisi happea. Edelleen, on täysin mahdollista, että Portugalin kopissa tämä koko kriisi ei ole yhtään niin iso, kuin miltä se tänne näyttää.

– Jos sitä voittoa ei tule, niin nämä asiat alkavat suurenemaan entisestään, Rantala naurahtaa perään.

Asiantuntija haluaa myös korostaa, ettei Portugali ole suinkaan ainoa suosikki, joka on yskinyt starttiviivalla. Myös esimerkiksi Espanjassa on täristy, kun mahtimaa jäi maalittomaan tasapeliin Kap Verden kanssa.

– Portugalin peli ei ole harmoniassa, mutta ne vastaukset pitää löytää kentällä. Sitä kautta se koko homma rauhoittuu, Rantala päättää.

Jere Hultin MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

Juho Rantala perkaa Portugalin ja Cristiano Ronaldon kriisin | MTV Uutiset