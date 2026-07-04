Poliisin lauantaina illalla Oulussa etsimä mies on löytynyt, kertoo Oulun poliisilaitos.
Poliisi pyysi lauantaina illalla havaintoja mahdollisilta silminnäkijöiltä Oulussa kadonneesta miehestä.
Akuutit havainnot miehestä pyydettiin ilmoittamaan hätänumeroon 112.
Poliisi tiedotti lauantaina vähän ennen puolta yötä, että mies on löytynyt.
Juttua päivitetty 4.7.2026 klo 23.58. Lisätty tieto kadonneen löytymisestä sekä poistettu kadonneen kuva ja tuntomerkit.
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