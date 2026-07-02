Brasilia-ottelu jää joka tapauksessa viimeiseksi MM-karnevaaliksi Ullevaalilla.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Norja elää jalkapallon MM-hurmosta. Vuonomaa on edennyt Pohjois-Amerikan turnauksessa neljännesvälieriin.
Norjan pelaajat ja fanit yhdistänyt viikinkisoutu on ihastuttanut ympäri maailman. Turut ja torit ovat pursunneet otteluiden yhteydessä väkeä eri puolella Norjaa.
Valtavan luokan karnevaalimeininkiä on ollut tarjolla Oslossa sijaitsevalla kansallisstadionilla Ullevaalilla, jossa matseja on voinut seurata jättinäytöltä. 35 000 katsojaa ovat täyttäneet Ullevaalin useaan otteeseen Norjan pelatessa, viimeksi aikana.