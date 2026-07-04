Hautajaismenot kestävät 9.heinäkuuta asti.
Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khamenein monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khamenein ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa.
Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan 15–20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset.
Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
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