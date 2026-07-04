Jääkiekkoilija Kasperi Kapanen julkaisi Instagramissa hellyttävän kuvan, jossa kiekkosuvun uusin tulokas kohtaa perheenjäseniään ensimmäistä kertaa.

29-vuotias Kapanen ja hänen puolisonsa Matleena Laakso saivat aiemmin tänä vuonna esikoislapsensa. Muutaman kuukauden ikäinen Luka-poika tapasi nyt ensimmäistä kertaa isän puolen isoisänsä ja isoisoisänsä.

Lucan isoisä on NHL-legenda ja nykyinen Pelicans-käskijä Sami Kapanen ja isoisoisä jääkiekkovalmentaja ja Suomi-kiekon pioneeri Hannu Kapanen.

– Luka tapaamassa isoisää ja isoisoisää ensimmäistä kertaa. Neljä sukupolvea Kapasia vihdoinkin yhdessä, Kasperi kirjoittaa iloisen kuvan oheen.

Kapasten suvun kiekkonimiin kuuluvat myös muun muassa Samin veli Kimmo Kapanen ja hänen poikansa, NHL-pelaaja Oliver Kapanen. Myös Kasperin veli Konsta on ammattikiekkoilija.

Kasperi Kapanen solmi tällä viikolla vuoden jatkosopimuksen NHL-seura Edmonton Oilersiin. Hän on pelannut maailman kovimmassa kiekkoliigassa reilut 600 ottelua.