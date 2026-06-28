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Juho Rantala nostaa Ranskan ja Argentiinan suurimmiksi ennakkosuosikeiksi | MTV Uutiset



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Mestarisuosikit löivät asiantuntijan ällikällä – "Vielä parempaa kuin odotin" Ranska on yhä yksi MM-turnauksen suurimmista mestarisuosikeista. Julkaistu 28.06.2026 13:30 Riku Hellanto MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala nostaa Ranskan ja Argentiinan suurimmiksi mestarisuosikeiksi jalkapallon MM-kisojen lohkovaiheen jälkeen. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Neljän vuoden takaiset finalistit lähtivät turnaukseen ennakkosuosikkien joukossa ja suorittivat odotusten mukaisesti lohkovaiheessa.

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Ranska selvitti kenties kisojen kovimman alkulohkon kunnialla voittamalla kaikki kolme peliään vakuuttavasti. MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala on yllättynyt, kuinka pirteää hyökkäyspeliä Didier Deschampsin suojatit ovat pelanneet.

– Odotin Ranskalta paljon, mutta he ovat pelanneet vielä parempaa peliä kuin odotin. Aikaisemmin Deschampsin alaisuudessa he ovat ehkä olleet vähän inhorealistisia välillä jopa, mutta nyt he ovat pelanneet hyvää ja viihdyttävää hyökkäyspeliä. Heillä on tosi vahva hyvä hyökkäyskalusto. Kylian Mbappe on ollut tosi hyvä. Hän on tehnyt maaleja, syöttänyt maaleja ja ollut hyvä joukkue pelaaja, Rantala kehuu.

Myös hallitseva mestari Argentiina selvitti oman lohkonsa puhtaalla pelillä.

– Minä vähän epäilin ja luulin, että he ovat kylläisiä, mutta vielä mitä. Eivät he mitään kylläisiä ole, Rantala nauraa.

Alkulohkoissa nähtiin myös yllätyksiä. Yksi suurimmista yllätyksistä oli esimerkiksi FIFA-rankingissa sijalla 19 olevan Uruguayn jääminen alkulohkoon.

Lisäksi Turkin karsiutuminen tuli Rantalalle yllätyksenä. Rantala odotti, että Turkki olisi marssinut USA:n, Paraguayn ja Australian muodostamasta lohkosta jatkoon.

– Uruguay oli iso pettymys. Ja Turkki. Ajattelin itse, että Turkki olisi voinut olla yksi kisojen yllättäjistä. Ja helpohkossa lohkossa jäivät viimeiseksi. He olisivat periaatteessa voittaa kaikki pelit tuossa lohkossa. Ihan selvät pettymykset, Rantala summaa.

Suurimmat mestarisuosikit

Jatkopeleihin lähdettäessä ennakkoasetelmat suurimpien mestarisuosikkien suhteen eivät ole juurikaan muuttuneet. Ranska ja Argentiina ovat näissäkin kisoissa ne joukkueet, joilta odotetaan menestystä.

Tänä kesänä finaalissa voidaan hyvinkin nähdä toisinto neljän vuoden takaa, sillä Ranska ja Argentiina ovat eri puolilla kaavioita.

– Ranska on mielestäni suurin (mestarisuosikki). Argentiina näyttää myös aika vahvalta. Heillä on kyllä avautumassa aika hyvä reitti välieriin. Jos he hoitavat Kap Verden niin kuin pitäisi, sitten pitäisi hoitaa Australia tai Egypti. Ei näytä kovin pahalta. Sitten siellä olisi Sveitsi, Algeria, Kolumbia tai Ghana, Rantala toteaa.

Ranskan ja Argentiinan takaa muun muassa Espanjan kortit ovat vielä hieman kysymysmerkin takana.

– Espanja ei ole päästänyt maaliakaan, mutta heidän pelinsä ei ole lähtenyt vielä rullaamaan. Espanjan kohdalla kysymysmerkkinä on, miten heidän pelinsä kehittyy turnauksen aikana ja minkälaiseen vireeseen Lamine Yamal tulee. Hän on ollut loukkaantuneena, mutta tässä on pelejä jäljellä ja aikaa on. Jos hän pääsee parempaan vireeseen, hän voi tuoda Espanjalle aika isoakin etua, Rantala pohtii.