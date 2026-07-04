Jalkapallon MM-kisojen ensimmäinen puolivälieräjoukkue on Marokko. Se kampesi isäntämaa Kanadan kenttään 3–0, vaikka pohjoisamerikkalaiset taistelivat avauspuoliskon jämerästi.

Fyysisesti pelannut Kanada oli ensimmäisellä nelivitosella jopa hieman niskan päällä. Se sai aikaan neljä laukausta, joista kaksi suuntautui maalia kohti. Kanadan lähtöhetkien vahvuus perustui paljolti väkevään puolustuspeliin.

Toisella jaksolla ennakkosuosikki Marokko kuitenkin käynnisti koneensa kunnolla. Peli otti isosti suuntaa 50 minuutin jälkeen, kun Azzedine Ounahi iski näyttävästi afrikkalaiset 1–0-johtoon.

Kanadan puhti hupeni ottelun edetessä, ja Marokko laittoi sinettiä puolivälieräpaikalleen vajaat 10 minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. Ounahi iski myös joukkueensa toisen osuman.

Loppuluvut 3–0 livautti Soufiane Rahimi.

Isäntämaa kehitteli loppuvaiheessa painostusta, mutta se ei saanut hurjia vaaran paikkoja. Kanadan turnaus päättyy siis neljännesvälieriin, mutta sen MM-kisataivalta voidaan pitää ennakko-odotuksiin nähden oikein onnistuneena.

Marokko etenee kahdeksan parhaan joukkoon. Se oli viime kisoissa neljäs. Nyt se tulee taistelemaan semifinaalipaikasta myöhemmin tänään pelattavan Paraguayn ja Ranskan neljännesvälierän voittajaa vastaan.

Kuluvissa MM-kisoissa voidaan tehdä historiaa, jos Egypti voittaa Argentiinan omassa neljännesvälierässään. Jalkapallon MM-kisojen historiassa ei ole koskaan nähty kahta Afrikan maata kahdeksan parhaan joukossa samassa turnauksessa.

MM-kisojen isäntämaista USA ja Meksiko ovat vielä karkeloissa mukana.