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Tässä ovat MM-kisojen avausviikon onnistujat ja isoimmat kysymysmerkit – "Odotukset nousivat aika paljon"

3:22 MTV Urheilun asiantuntijat Jari Litmanen ja Joel Pohjanpalo vakuuttuivat Englannista: "Tuchel on tuonut paljon vauhtia"

Julkaistu 43 minuuttia sitten

Mikko Hyytiä

Jalkapallon MM-kisojen lohkovaiheen avauskierros on pelattu. MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala nostaa tässä jutussa esiin avausviikon onnistujat ja epäonnistujat. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Lue myös: Kommentti: MM-avaus paljasti Cristiano Ronaldolle karun totuuden

ONNISTUMISIA:

Maalimäärät:

Verkkoa heilutettiin MM-kisojen avausviikolla urakalla. 24 ottelussa tehtiin 75 maalia, eli ottelukohtainen keskiarvo oli yli kolme maalia.

– Paljon on tullut hienoja kaukolaukauksia ja tosi paljon päämaaleja keskityksistä, hienoja puskuja. Se on pistänyt silmään.

– Pitkään ajateltiin, että keskitykset ja kaukolaukaukset eivät ole tehokas tapa tehdä maaleja. Nyt vajaat 20 prosenttia maaleista on tehty päällä ja vajaat 20 prosenttia kaukolaukauksista. Jos tämä jatkuu, on mielenkiintoista pohtia, mistä se johtuu.

Argentiina & Lionel Messi

1:22 Lionel Messi hattutemppuun – nousi jakamaan MM-maalipörssin kaikkien aikojen kärkipaikkaa

Hallitseva maailmanmestari Argentiina voitti avausottelussaan Algerian 3–0 Lionel Messin viimeisteltyä hattutempun ja noustua jakamaan MM-kisojen kaikkien aikojen -maalipörssin kärkisijaa.

– Olihan se hattutemppu jotenkin ihan käsittämätön. Minäkin kuuluin varmaan siihen ryhmään, joka mietti, että alkaako jo olemaan aika ohi, mutta ei todellakaan. Kyllä hän osoitti olevansa aikakautensa maagisin pelaaja.

– Eihän se tietysti yhdestä ottelusta ole kiinni. Vastus oli ehkä heikko, eikä maalivahti välttämättä ollut oikein mukana, mutta kyseessä oli kuitenkin kolme maalia, niin kyllä siinä täytyy olla aika poikkeuksellinen. Ja niin kuin tiedossa on, Messi pystyy tekemään ympärillä olevista pelaajistakin parempia.

Ranska

2:00 Ottelukooste: Senegal–Ranska – Kylian Mbappe ja Michael Olise näyttivät taitojaan

Yksi kisojen suurimmista ennakkosuosikeista, kaksissa edellisissä kisoissa finaalin asti edennyt ja vuonna 2018 maailmanmestaruutta juhlinut Ranska avasi turnauksen 3–1-voitolla Senegalista. Tukkoisen avausjakson jälkeen kaksi maalia tehnyt Kylian Mbappe ja kumppanit panivat tuulemaan.

– Senegal oli ensimmäisellä puoliajalla hyvä, ja siinä oli juuri ennen taukoa se Ismaila Sarrin huippupaikka tehdä maali. Ranskan peli ei kokonaisuutena ollut vielä valmista, eikä pidä tai voikaan olla, mutta Senegal pystyi hyvinkin uhkaamaan heitä.

– Mutta sitten yhtäkkiä Mbappe alkoi herätä, ja silloin se jälki on niin tuhoisaa. Ja siihen päälle ne Michael Olisen syötöt. Hän on sellainen pelaaja, jota on nautinnollista katsoa, kun hän on pelipäällä.

Englanti

0:55 Harry Kane osoitti pääpelitaitonsa – Bayern-tähti nikkasi Englannin 2–1-johtoon

Thomas Tuchelin komentoon siirtynyt Englanti aloitti kisat vakuuttavalla 4–2-voitolla Kroatiasta. Harry Kane teki jo ensimmäisellä puoliajalla kaksi maalia ja ilmoittautui mukaan taisteluun uransa toisesta MM-kisojen maalikuninkuudesta.

– Englannin esitys oli todella todella hyvä. Gareth Southgaten aikainen käsijarru oli poissa päältä. Varmasti Tuchel on katsonut sitä peliä ja niitä esityksiä ja ainakin tämän pelin perusteella pohtinut, että nuo upeat pelaajat pelaavat käsijarru päällä – vaikkakin tuloshan oli hyvä; Englantihan on ollut aika tasaisen varmasti viime vuosina arvokisojen välierissä, finaalissakin. Mutta vähän se on ollut ylivarovaista ja sellaista tappion pelkäämistä, prosenttifutista.

– Nyt on käsijarru poissa päältä. Pelaajat nauttivat, ja tuon yhden pelin perusteella ei varmasti enää pohdita pelaajavalintoja niin paljon, että miksi jäi se ja se pelaaja pois. Tässä esityksessä oli paljon rohkaisevaa, ja veikkaan, että Englannissa odotukset nousivat tuon ottelun perusteella aika paljon. Vastassa ei ollut ihan huono joukkue. Varmasti tämä voitto antoi Englannille tilaa hengittää ihan tosi paljon. Tuo varmasti vapautti koko touhua ja vei isompia paineita.

– Englanti on yksi niistä maista, että jos olisi tullut heikko peli ja vaikka tappio, niin siellä olisi alettu höyryillä ja kritisoida Tuchelin valintoja. Valmentaja olisi joutunut paljon kovemman tarkkailun alle, ja joukkueen ylle olisi tullut paljon enemmän paineita.

PARANNETTAVAA

Espanja

4:31 Kap Verden 40-vuotias Vozinha nollasi Espanjan MM-kisoissa

Ranskan ohella suurimpana mestarisuosikkina kisoihin lähtenyt Espanja joutui tyytymään avausottelussaan 0–0-tasapeliin MM-kisatulokas Kap Verdeä vastaan. Espanja lähti otteluun ilman loukkaantumisista kärsineitä, käänteentekeviä laitapelaajiaan Lamine Yamalia ja Nico Williamsia. Molemmat otettiin vaihdosta kentälle ottelun loppupuolella – ilman tulosta.

– Se oli varmsti iso pettymys, ja vaikka yhden ottelun perusteella ei pitäisikään tehdä isoja johtopäätöksiä, niin kyllä siellä kysymysmerkkejä tuli. Jos Lamine Yamal tai Williams eivät ole täydessä kunnossa, niin kuka siellä pystyy ohittamaan puolustajia? Sitten heidän täytyy syötellä pallo maaliin.

– Välillä he vain pyörittelevät vastustajalta ilmat pihalle syöttelemällä, mutta jos nämä molemmat pelaajat ovat poissa, niin se on iso haaste. Nyt molemmat oli kentällä, joten siinä mielessä voisi kuvitella, että tilanne on jatkossa parempi. Toki on hyvä kysymys, jouduttiinko heitä nyt tuloksen takia peluuttamaan liian aikaisin?

– Heillä on vahva peli-identiteetti, ja välillä sen hintana on, että peli näyttää hitaalta ja staattiselta. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Espanja pelaa tällaisen pelin. He ovat ennenkin pelanneet kisojen alussa jonkun nuhaisen 0–0-pelin, mutta pelanneet sitten loppukisat tosi hyvin. Totta kai he haluavat aina kehittää peliään, ja valmentaja miettii asioita, mutta en usko heidän olevan kovin huolissaan.

Brasilia

2:59 Brasilia ja Meksiko tasuriin – Vinicius juniorilta komea maali

Carlo Ancelottin johdolla ensimmäistä maailmanmestaruuttaan 24 vuoteen jahtaava Brasilia aloitti kisat 1–1-tasapelillä neljä vuotta sitten neljänneksi yltänyttä Marokkoa vastaan, joka on yhä Kansainvälisen jalkapalloliiton rankingissa kuudentena aivan Brasilian perässä.

– Vastassa oli tietysti tosi hyvä Marokko, mutta Brasilia ei näyttänyt vielä kovin hyvältä. Se, miten hyvä ja dynaaminen joukkue se on, ei oikein käynyt ilmi. Tehot olivat yksittäisten iskujen varassa. On mielenkiintoista nähdä, miten Brasilian peli kehittyy. He eivät vielä pystyneet vastaamaan niihin kysymyksiin, joita oli ilmassa.

Portugali & Cristiano Ronaldo

2:43 Cristiano Ronaldolle kritiikkiä MM-studiossa

Yhden kisojen vahvimmista keskikentistä Pohjois-Amerikkaan lennättänyt Portugali jäi omassa avausottelussaan 1–1-tasapeliin Kongon demokraattisen tasavallan kanssa, joka palasi MM-viheriöille 52 vuoden tauon jälkeen. Täydet 90 minuuttia pelannut kapteeni Cristiano Ronaldo jäi nollille jo kymmenennessä arvokisapelissä peräjälkeen. Ennen kisoja maalaillut uhkakuvat kävivät toteen.

– Se meni juuri niin. Siinä oli se yksi tilanne, jonka hän vei Bruno Fernandesilta. Ymmärrän tietysti, että Ronaldon himo tehdä maaleja on valtava. Toisaalta: on vasta yksi peli, ja se oli tasapeli. Ei se vielä mitään tarkoita.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset Mikko Hyytiä työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Sähköposti: mikko.hyytia@mtv.fi

MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala listaa MM-kisojen avausviikon onnistujat ja epäonnistujat | MTV Uutiset