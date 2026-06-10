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Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät MTV Urheilun MM-tiimiin liittynyt Joel Pohjanpalo sai Suomessa yllätysnaapurin: "Olemme miettineet, koska joku sen hiffaa" 89 A-maaottelua pelanneen Joel Pohjanpalon asiantuntemusta kuullaan MTV Urheilun MM-studioissa. IMAGO/IPA Sport/ All Over Press Julkaistu 10.06.2026 06:05 Anssi Shemeikka Italiassa Serie B:n maalikuninkuuden 24 osumalla hiljattain voittanut Joel Pohjanpalo viettää parhaillaan perheensä kanssa kesää synnyinkaupungissaan Helsingissä. Eteläisestä Eiran kaupunginosasta vuonna 2024 ostetun Suomen-kodin remontti on valmistunut ja naapurissa asuu myös toinen suomalaisen urheilun eturivin nimi, Lauri Markkanen. – Olemme tuossa jo jonkin aikaa olleet. Olemme miettineet, koska joku sen hiffaa, MTV Urheilun asiantuntijana torstaina käynnistyvissä kisoissa toimiva Pohjanpalo naurahtaa. NBA-tähti osti Uunon tietojen mukaan Pohjanpalon kodin yläpuolella sijaitsevan 300 neliön asunnon 3,1 miljoonalla eurolla. – Musta tuntuu, että kumpaakaan meistä ei talossa oikein koskaan näe. Lauri on erittäin mukava ja hänelläkin on lapsia perheessä. Mikäs sen mukavampaa kuin jakaa taloa yhden Suomen parhaan urheilijan kanssa. Täytyy sanoa, että ongelmien ratkaisu on meidän talossa erittäin helppoa. – Kun kuulin, että yläkerran kämppää ollaan myymässä, ei ollut kovin montaa urheilijaa, jotka olisivat sen voineet ostaa. Huikkasin asiasta ja aika nopeasti hän (Markkanen) oli kiinnostunut. Kiva, että ollaan naapureita ja pystymme ainakin kesää viettämään siinä yhdessä. Muutosten MM-turnaus Ensimmäinen Pohjanpalon muistiin piirtynyt kisamuisto on vuoden 2002 loppuottelu Brasilian ja Saksan välillä. Meksikon, Yhdysvaltojen ja Kanadan yhteisturnaus on puolestaan radikaalisti erilainen painos, jossa voimasuhteisiin vaikuttavat uudenlaiset tekijät. Huuhkajien hyökkääjä oli vuoden 2002 loppuottelun aikaan kahdeksanvuotias. – Katsoimme sitä landella ja heijastimme pelin valkokankaalle. Ronaldo teki siinä aika hienon maalin Oliver Kahnin taakse. Se oli hienoa aikaa katsoa futista, Pohjanpalo muistelee.

Turnaus on kasvanut 24 vuoden takaisesta 16 joukkueella.

Tunnistatko MM-kisat yhä samaksi turnaukseksi kuin aikaisemmin?

– Kisoja ei ole vielä pelattu, joten on helpompi vastata niiden jälkeen. Monet kritisoivat Mestarien liigan uutta sarjajärjestelmää, mutta kaikki ovat todennäköisesti nyt samaa mieltä, että tämä systeemi on parempi kuin se edellinen. Me pelaajatkin kritisoimme silloin, että miksi tällainen uusi järjestely täytyy tehdä. Loppujen lopuksi sitä kannattaa kuitenkin ensin kokeilla, eikä lytätä ennen kuin on pelattu.

– Muutos kuulostaa aina aluksi pelottavalta. Voi olla, että tämä ei ollut oikea päätös, mutta mielestäni parempi olisi niin, että pelataan kisat ensin ja katsotaan sitten, mitä mieltä kukin on. Kyllä mulla omat epäilykseni on, mutta aion katsoa kisoja avoimin mielin ja sitten voidaan vastata uudelleen.

Ranska ja Espanja esiintyvät kisaennakosta toiseen turnauksen suurimpina ennakkosuosikkeina. Kahdessa edellisessä MM-finaalissa pelanneella Ranskalla on paperilla kisojen hurjin hyökkäyskalusto, Espanjan EM-kultarunko on pysynyt ennallaan.

– Jos katsotaan pelaajamateriaalia ja karsintoja, Ranska ja Espanja ovat jo niidenkin vuoksi kärkisuosikit. Kummallekaan ei ole tullut uusia valmentajia ja pelaajat ovat olleet jo pidempään yhdessä. Samalla mukana tulevat paineet, jotka ovat MM-kisoissa tietenkin isoja. Voi myös hyvin olla, että jompikumpi kompastuu kisoissa. Se on niin pienestä kiinni.

– Kun käytännössä kolme joukkuetta pääsee jatkoon, se helpottaa taivalta, mutta samalla tulee yksi pudotuspelikierros lisää. Se ei tarvitse kuin yhden virheen. Tiedän sen hyvin omista karsinnoistamme seurajoukkueessa. Se voi nopeasti kääntää tilanteen niin, ettei sieltä tullakaan takaisin.

Joen Pohjanpalon ja Palermon haaveet Serie A:sta tyrehtyivät nousukarsintoihin.

Pohjanpalon ensimmäisen MM-muiston jälkeen Brasilian menestys on ollut vaatimatonta. Sen ei odoteta yltävän tälläkään kertaa Espanjan tai Ranskan kategoriaan, mutta juuri se voi kääntää asetelmaa.

– Jos miettii Brasiliaa, sillä ei ole ensimmäistä kertaa pitkään aikaan sellaisia paineita kuin aikaisemmin. Onko se hyvä vai huono asia? Totta kai päävalmentaja (Carlo Ancelotti) on yksi maailman parhaista. En ihan heittäisi sitä kaivoon, että Brasiliakin voisi finaaliin asti päästä.

Vielä viikko sitten kaikki puheenaiheet Brasilian kohdalla vaikuttivat liittyvän maassa velloneeseen kysymykseen maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijän Neymarin valitsemisesta ja ennen muuta tämän epävarmasta pelikunnosta.

– Uskon, että hän on kasvanut siitä, mitä hän nuorempana oli ja ymmärtää oman roolinsa. Uskon, että hän pystyy auttamaan myös muita pelaajia paineiden käsittelyssä. Hän kykenee viemään mediahuomiota pois muilta pelaajilta.

Brasilia pelaa samassa C-lohkossa yhdessä Skotlannin, Haitin ja Marokon kanssa. Se avaa turnauksensa sunnuntaina viime kisoissa neljän parhaan joukkoon edennyttä Marokkoa vastaan.

– Tällä kertaa paine alkulohkoissa ei ole niin iso kuin aikaisemmin. Kisojen suosikit pystyvät vähän enemmän kierrättämään pelaajiaan ja kehittämään pelaamista ensimmäisen kolmen ottelun aikana, koska he luottavat siihen, että vaikka saisi yhden vähän yllättävänkin huonon tuloksen, kuten Argentiina viime kisoissa Saudi-Arabiaa vastaan, sellainen ei edellytä mitään dramaattista reagointia.

– Yksi pudotuspelikierros lisää nostaa sen kysymyksen, miten pelaajat jaksavat turnauksen edetessä. Sää on yksi tekijä, mutta MM-kisoissa on kuuma melkein aina, pelataan sitten missä tahansa. Nyt on tietysti erityisen lämmin. Meksikossa ja Yhdysvaltojen eteläosissa pelaaminen on paahtavaa, jos ottelut pelataan päivällä.

Anssi Shemeikka MTV Uutiset Anssi Shemeikka työskentelee MTV Urheilussa toimittajana niin Tulosruudun kuin verkkouutisoinninkin puolella. Shemeikkaa voi lähestyä sähköpostitse osoitteeseen anssi.shemeikka@mtv.fi.

Lauri Markkanen muutti Joel Pohjanpalon naapuriksi | MTV Uutiset