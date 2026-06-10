Italiassa Serie B:n maalikuninkuuden 24 osumalla hiljattain voittanut Joel Pohjanpalo viettää parhaillaan perheensä kanssa kesää synnyinkaupungissaan Helsingissä. Eteläisestä Eiran kaupunginosasta vuonna 2024 ostetun Suomen-kodin remontti on valmistunut ja naapurissa asuu myös toinen suomalaisen urheilun eturivin nimi, Lauri Markkanen.
– Olemme tuossa jo jonkin aikaa olleet. Olemme miettineet, koska joku sen hiffaa, MTV Urheilun asiantuntijana torstaina käynnistyvissä kisoissa toimiva Pohjanpalo naurahtaa.
NBA-tähti osti Uunon tietojen mukaan Pohjanpalon kodin yläpuolella sijaitsevan 300 neliön asunnon 3,1 miljoonalla eurolla.
– Musta tuntuu, että kumpaakaan meistä ei talossa oikein koskaan näe. Lauri on erittäin mukava ja hänelläkin on lapsia perheessä. Mikäs sen mukavampaa kuin jakaa taloa yhden Suomen parhaan urheilijan kanssa. Täytyy sanoa, että ongelmien ratkaisu on meidän talossa erittäin helppoa.
– Kun kuulin, että yläkerran kämppää ollaan myymässä, ei ollut kovin montaa urheilijaa, jotka olisivat sen voineet ostaa. Huikkasin asiasta ja aika nopeasti hän (Markkanen) oli kiinnostunut. Kiva, että ollaan naapureita ja pystymme ainakin kesää viettämään siinä yhdessä.
Muutosten MM-turnaus
Ensimmäinen Pohjanpalon muistiin piirtynyt kisamuisto on vuoden 2002 loppuottelu Brasilian ja Saksan välillä. Meksikon, Yhdysvaltojen ja Kanadan yhteisturnaus on puolestaan radikaalisti erilainen painos, jossa voimasuhteisiin vaikuttavat uudenlaiset tekijät.
Huuhkajien hyökkääjä oli vuoden 2002 loppuottelun aikaan kahdeksanvuotias.
– Katsoimme sitä landella ja heijastimme pelin valkokankaalle. Ronaldo teki siinä aika hienon maalin Oliver Kahnin taakse. Se oli hienoa aikaa katsoa futista, Pohjanpalo muistelee.